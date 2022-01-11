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桃園確診者高市匡列51人均陰性 再增8接觸者採檢中

2022/1/11 16:47（1/11 17:21 更新）
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高雄市衛生局簡任技正潘炤穎（左1）11日在防疫會議後接受媒體聯訪表示，桃園確診者跨年到高雄旅遊，高市府匡列51名接觸者，PCR檢測全數都是陰性；另市府再新增匡列8名接觸者，目前仍在檢驗中。中央社記者蔡孟妤攝 111年1月11日
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎（左1）11日在防疫會議後接受媒體聯訪表示，桃園確診者跨年到高雄旅遊，高市府匡列51名接觸者，PCR檢測全數都是陰性；另市府再新增匡列8名接觸者，目前仍在檢驗中。中央社記者蔡孟妤攝 111年1月11日
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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）桃園確診者案17505跨年到高雄旅遊，高市府匡列51名接觸者，下午PCR檢測結果出爐，全數陰性；另市府再新增匡列8名接觸者，目前仍在檢驗中。

桃園COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案17505於12月31日到1月2日曾與家人到高雄旅遊，高市府研判案17505在高雄期間並非可傳染期，高雄社區傳播風險低，但仍擴大匡列51名接觸者進行PCR篩檢。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎在防疫會議後接受媒體聯訪表示，匡列51名接觸者的PCR檢驗結果，全數都是陰性；但後續疫調，發現有8人可能互動密切，再新增匡列8名接觸者，通知採檢，目前仍在檢驗中。

另對於疫苗第3劑接種，潘炤穎說，正在規劃16日開始75歲以上者設站接種，恢復此前接種站規劃，目前服務量能充足。

高雄市長陳其邁也在防疫會議後接受媒體聯訪表示，現在疫苗數量足夠，長輩第1劑怎麼打，第2劑、第3劑就怎麼打，市府用通知書方式通知長輩施打，也有計程車接送服務，另75歲以上長輩施打疫苗發500元禮券，希望提高覆蓋率。

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陳其邁說，過年醫院人力吃緊，第1類到第3類高風險人員還是要優先施打第3劑疫苗，其次是75歲以上長輩，其他民眾則按照中央相關訊息施打。

陳其邁指出，過去疫情三級警戒期間，每天開專家會議，現在調整為1週開2次專家會議。目前重點是把醫院顧好，COVID-19的Omicron變異株感染力很強，大家要趕快去打疫苗，除非身體狀況經醫師診斷不宜施打，否則拜託盡快施打疫苗。（編輯：陳仁華）1110111

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