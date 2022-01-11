更多編輯台推薦新聞：
Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施一次看
生活

Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施一次看

美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑
科技

美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑

Omicron症狀似感冒 詹長權籲看病買藥前先篩檢
生活

Omicron症狀似感冒 詹長權籲看病買藥前先篩檢

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長
生活

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
空軍：F-16V大角度快速墜海 未見飛官跳傘、無線電未呼救
首頁 / 生活

台鐵22億元更新變電站 提升行車安全及可靠性

2022/1/11 17:43（1/11 18:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
因應近年通勤電車行車密度大增，台鐵2022年將辦理變電站更新及設備容量擴增工程，總金額達新台幣22億元，將增加用電容量穩定度，確保行車可靠及安全，預計2025年完成。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年1月11日
因應近年通勤電車行車密度大增，台鐵2022年將辦理變電站更新及設備容量擴增工程，總金額達新台幣22億元，將增加用電容量穩定度，確保行車可靠及安全，預計2025年完成。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年1月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北11日電）因應通勤電車密度大增，台鐵今年將辦理變電站更新及設備容量擴增工程，總金額達新台幣22億元，預計2025年完成，行車安全性及可靠性都將提升。

台鐵發布新聞稿，近年通勤電車行車密度大增，原設備電流、電量的供應已有不足現象，台鐵推動變電站設備更新計畫，分期執行，2015年至2020年已完成9座變電站變壓器容量由15MVA提升為25MVA，先解決高行車密度區域變壓器可供應容量瓶頸。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台鐵說，今年將辦理變電站更新及設備容量擴增工程，總金額22億元，將另17座變電站變壓器容量由15MVA提升為25MVA，全台變壓器以GIS開關取代GCB開關，增加用電容量穩定度，確保行車可靠及安全，預計2025年完成。

台鐵說，GIS是氣體絕緣開關設備，GCB為瓦斯斷路器，GIS的優點是體積小，因帶電部分全部裝置於金屬容器內，無觸電危險，安全性提高，且導體部分被密封於六氟化硫氣體內，不但不受空氣污染、潮濕氣候等的影響，於長期的運轉中不致產生劣化現象，可靠性也提高，加上是無絕緣礙子設計，無清洗絕緣礙子的需要，可減少維護作業。（編輯：陳政偉）1110111

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族