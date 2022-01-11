台鐵22億元更新變電站 提升行車安全及可靠性

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因應近年通勤電車行車密度大增，台鐵2022年將辦理變電站更新及設備容量擴增工程，總金額達新台幣22億元，將增加用電容量穩定度，確保行車可靠及安全，預計2025年完成。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年1月11日

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（中央社記者汪淑芬台北11日電）因應通勤電車密度大增，台鐵今年將辦理變電站更新及設備容量擴增工程，總金額達新台幣22億元，預計2025年完成，行車安全性及可靠性都將提升。

台鐵發布新聞稿，近年通勤電車行車密度大增，原設備電流、電量的供應已有不足現象，台鐵推動變電站設備更新計畫，分期執行，2015年至2020年已完成9座變電站變壓器容量由15MVA提升為25MVA，先解決高行車密度區域變壓器可供應容量瓶頸。

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台鐵說，今年將辦理變電站更新及設備容量擴增工程，總金額22億元，將另17座變電站變壓器容量由15MVA提升為25MVA，全台變壓器以GIS開關取代GCB開關，增加用電容量穩定度，確保行車可靠及安全，預計2025年完成。

台鐵說，GIS是氣體絕緣開關設備，GCB為瓦斯斷路器，GIS的優點是體積小，因帶電部分全部裝置於金屬容器內，無觸電危險，安全性提高，且導體部分被密封於六氟化硫氣體內，不但不受空氣污染、潮濕氣候等的影響，於長期的運轉中不致產生劣化現象，可靠性也提高，加上是無絕緣礙子設計，無清洗絕緣礙子的需要，可減少維護作業。（編輯：陳政偉）1110111