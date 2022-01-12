桃園電子廠、北市聯醫群聚匡列採撿 陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北12日電）國內本土疫情持續，台北市聯醫則出現2名專責病房護理師染疫，另外桃機個案衍生桃園某電子廠群聚，匡列採撿狀況受關注，疫情指揮中心指揮官陳時中下午2時記者會說明。

北市聯醫中興院區出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，分別為2名護理師（案17570、案17571）及案17570護理師男友（案17572），醫院（含宿舍）密切接觸者還有1人檢驗結果尚未出爐，是否擴大匡列受關注。

另外，桃機群聚疫情燒進桃園市某電子廠，電子廠截止昨天已5人確診，目前已全面停工，並將280名職場接觸者全數集中檢疫，但工廠員工家人及社區接觸者是否確診，社區疫情能否守住，也是今天記者會焦點之一。

近期境外移入確診數大增，長程航班旅客昨天起進行快速PCR落地採檢新規定，COVID-19採檢結果為陰性才能放行，陽性則立刻後送醫院。落地採撿新制上路首日採撿人數及陽性率將於今天下午疫情記者會公布。

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截至昨天國內累計1萬7463例確診，分別為2762例境外移入，1萬4647例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計114例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：卞金峰）1110112