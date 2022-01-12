學生確診連3日每天增1本土案例 去年4月下旬以來總數達948例

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（中央社記者陳至中台北12日電）教育部今天公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新學生確診統計，連續3日每天都新增1名本土案例確診，累積總數達948例。

教育部統計COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情從民國110年4月20日到111年1月11日下午5時30分為止，共有948名學生染疫，其中有726名是本土案例（新增1例），222例境外移入。

以教育階段區分，大專校院共398名案例、高中154名、國中114名、國小192名、幼兒園90名（新增1本土）。

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根據教育部統計，已連續3天都新增1例本土案例，其中2例是國小學生，1例是幼兒園。教育部沒有進一步說明案例細節，不過比對桃園市政府公布的資訊，近日中壢有2所國小有人確診（案17504、案17505），昨天新增某國小附設幼兒園1名3歲幼童確診。

桃園市已宣布公私立國小提早1週放寒假，本月14日是最後一天上課。教育部昨天回應媒體表示，目前沒有全國提早放寒假的規劃，但尊重桃園市「預防性停課」的考量。（編輯：陳仁華）1110112