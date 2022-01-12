疫情升溫 黃偉哲：台南安全但已聽聞「北孫南送」

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（中央社記者張榮祥台南12日電）COVID-19疫情升溫，桃園已有學校停課至寒假，台南市長黃偉哲今天表示，目前台南境內是安全的，但他已聽到桃園或北部家長已經喊出「北孫南送」。

黃偉哲今天接受媒體聯訪時指出，現階段台南防疫旅館住宿率逾8成，顯示農曆春節返鄉的人蠻多的；未來高峰期預估在14日、15日，市府戒慎恐懼地看待這件事。

黃偉哲表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情有點升溫，防疫計程車隊對返鄉民眾變成必要的，不論是居家檢疫或前往檢疫旅館、集中檢疫所，都需要防疫計程車隊幫忙。

黃偉哲說，台南預定將防疫計程車隊擴充到最高100輛，如今常態性運轉約65輛至80輛，市府希望擴充防疫量能，也讓防疫計程車駕駛熟稔防疫規定和SOP操作，同時讓乘客看到防疫計程車隊標章，配合完成檢疫動作。

黃偉哲表示，台南當下防疫旅館量能足以應付返鄉潮，安全無虞，若訂房人數增加，市府不排除直接建請中央開放集中檢疫所；台鐵和高鐵是否降載運能，由中央流行疫情指揮中心決定，但不論是否降載，清消是很重要的，高鐵台南站、台鐵台南站、台南轉運站及國道轉運站，市府將要求加強清消。任何細節都不容輕忽，以免造成另一個隱形傳播鏈。

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至於桃園已有學校因疫情提前停課，黃偉哲表示尊重，他說，目前台南境內還是安全的，但台南學童要不要到境外做戶外教學、校外教學或畢業旅行，市府會有稍微小心一點的標準。

黃偉哲表示，學童提早放假，家長雖不便，但孩子比較安全，不過，他已聽到桃園或北部家長喊出「北孫南送」；以往台南有確診者就是「北孫南送」造成的；因此市府呼籲市民若接待北部親友，須確實做好防疫工作，戴口罩、勤洗手，不要讓阿嬤看到孫子來就猛親猛抱，以免出現感染鏈。（編輯：卞金峰）1110112