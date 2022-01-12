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高鐵加開14班次大學生返校優惠列車 14日開訂

2022/1/12 10:56
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（中央社記者汪淑芬台北12日電）台灣高鐵公司今天宣布，2月12日至18日，除原適用5折、75折或88折的大學生優惠車次外，再加開14班次「大學生開學返校5折優惠列車」，1月14日開放訂購。

台灣高鐵發布新聞稿表示，增開的「大學生開學返校5折優惠列車」，為每天南下、北上各1班，共14班次，14日凌晨零時起開放訂購車票。

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台灣高鐵說，搭乘「大學生開學返校5折優惠列車」時，務必攜帶本人有效的學生證正本，如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗。在學證明如採電子版方式，務必於進站前先行下載備查，以免影響優惠權益。

台灣高鐵提醒，配合交通部公告指引，旅客進入車站時必須全程戴口罩並配合量測體溫。若有飲食需求，在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備情形下，可暫時取下口罩飲食，飲食期間不交談，並於飲食完畢須立即戴上口罩。（編輯：張芷瑄）1110112

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