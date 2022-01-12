王國材：國家護理隊研議細緻防疫項目 所有機場比照

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（中央社記者郭建伸台北12日電）交通部長王國材今天在立法院備詢表示，因應疫情桃機這兩年都有標準作業流程，國家護理隊日前認為桃機消毒步驟應更精緻，並給予細緻的防疫項目，目前已請所有機場依此標準作業程序，加入工作項目。

立法院交通委員會今天審查道路交通管理處罰條例部分條文修正草案。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）桃機疫情衍生出金嗓歌友會、居服員、以及桃園電子廠等3項群聚事件後，本土個案陸續出現，朝野立委也關注桃機防疫措施。

國民黨立委洪孟楷今天質詢指出，桃機人員守國門2年，許多標準作業程序都靠自己摸索，但近日陸續衍生本土病例；而指揮中心日前稱桃園機場有205個缺失，因此傳出桃機人員感嘆遭指揮中心放生，詢問這波群聚與確診責任該歸屬誰。

王國材說，不管是桃機員工或衛福部同仁都很認真，沒有人想再工作場合染疫，這兩年桃機有標準作業程序，春節則會加強清消頻率；不過國家護理隊日前看過，認為消毒步驟應更精緻，交通部會尊重指揮中心建議。

洪孟楷追問，桃園國際機場前進指揮所指揮官王必勝昨天才提到緊急調配PCR檢測儀器，從20台提高到101台，為何桃機不超前部署，而要等到發生確診群聚才增加。

王國材表示，過去旅客是採完PCR後就入境防疫旅館，現在則是等到旅客採檢陰性後才能入境，增加PCR檢測儀器是為了補足長程航班旅客；美國、歐洲、中東及紐澳4個航線旅客，一落地就立即PCR檢測，動線都有分流。

民進黨立委李昆澤質詢指出，指揮中心日前指出桃機缺失，主要可分為工作人員管控不確實、清消過程不當、防護不確實，要求桃機應重新訂定工作指引，並加強管控教育訓練。

王國材表示，國家護理隊給予細緻的防疫項目，目前已請所有機場依此標準作業程序，加入工作項目。（編輯：蘇龍麒）1110112