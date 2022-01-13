教部提增8.3萬資通訊人才 科技部盼文組跨領域

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中雲林13日電）全國大專校院校長會議今天在雲林舉行，產業缺人才議題受矚。教育部長潘文忠提出在2030年前增加8.3萬名資通訊人才，科技部長吳政忠呼籲人文、社會學院加強跨領域育才機制。

潘文忠表示，未來將推動「科技課程普及化」，強化專業資通訊人才培育，以因應未來台灣產業所需。他提出65%的大學生，都要修讀程式設計課程；透過系所擴增名額、在職進修等方式，在2030年前增加8.3萬名資通訊人才。

潘文忠提到，近年推國家重點領域研究學院，已通過5間半導體領域研究學院，未來將增加其他人工智慧、智慧製造、循環經濟、金融等領域。在區域產業人才及技術培育基地部分，今年起3年將投入新台幣24億元，打造20座人才培育基地，優化技職實作環境基礎。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

潘文忠呼籲，大學在考招新制改革中，應與中小學加強對話，讓每一名學生的優點都有機會被看見，找到符合自己性向的科系。他幽默地說，這樣才能減少學生上課打瞌睡、吃雞腿的狀況。

吳政忠表示，產業界現在已到處找人、要人，未來在少子女化趨勢下，大學生每年都會減少5、6000人，各界一定要思考對策。他認為未來不只是理工學院，人文、社會學院也要加強跨領域育才，一個人要具備兩樣以上才能。（編輯：管中維）1110113