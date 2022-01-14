搶打疫苗 台南和順里活動中心上午現排隊人龍

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（中央社記者張榮祥台南14日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情快速變化，第3劑疫苗出現搶打潮；台南市北區和順里活動中心今天上午8時30分開設「隨到隨打」莫德納疫苗服務，現場出現排隊人龍。

台南市北區和順里活動中心今天開設莫德納疫苗「隨到隨打」服務，開放時間是上午8時30分至上午11時，但開打前現場大排長龍。

1名長輩接受媒體採訪時指出，他上午7時許提前到場，但排隊隊伍已繞了好幾圈，2個小時後才接種到第3劑COVID-19疫苗，「雖然等很久，但有打到比較重要」。

不過，也有人看到排隊隊伍太長直接放棄，1名女子上午9時到場看到人龍後，直呼「太多人了吧」，隨即掉頭走人。

1名男子說，他擔心打不到疫苗，半夜就到場排隊。

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台南市政府衛生局人員接受媒體訪問時表示，疫苗數量足夠，1922公費疫苗預約平台明天將重啟，台南市12日起先啟動「台南COVID-19疫苗接種預約系統」，除原先規劃「隨到隨打」服務外，增設的追加劑場次須先上系統預約。

台南市衛生局規劃加開疫苗追加劑場次，15日起陸續在永康新總圖、永康奇美醫院、成大醫院、中山國中、新營區南瀛堂、北區許石音樂館等地開打，讓民眾在農曆春節前接種疫苗。（編輯：戴光育）1110114