社教文化機構寒假活動起跑 參訪館所集章換贈品

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（中央社記者許秩維台北14日電）教育部與文化部所屬館所、故宮博物院於寒假舉行「Muse 大玩家」系列活動，推出多場講座、研習與展演，參訪各館所還能參加集章活動並兌換贈品。

教育部今天新聞稿指出，為鼓勵民眾今年寒假期間持續學習，教育部結合所屬館所、國立故宮博物院及文化部所屬文化機構，於1月至3月聯合舉辦「Muse 大玩家」系列活動，提供博物館、圖書館豐富館藏資源及展演活動。

教育部、文化部所屬館所及國立故宮博物院將於寒假期間推出超過260場講座、340場研習、130場次的營隊和3690場展演活動。如自然科學博物館的「我們必須老嗎？斜槓銀髮/樂活人生」特展，帶民眾體會可能的健康餘命與預期壽命的距離。

故宮博物院、台灣博物館、台灣歷史博物館則舉行聯合特展，展出台灣歷史上3個主角（原住民、漢人常民、中國宮廷）最具代表性的物質文化。

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為引導民眾發現各館所的寶藏，教育部建置「Muse 大玩家」網站，將透過Line@及Facebook（臉書）傳送展演相關資訊，同時還有集章活動，持活動集點卡或以手機登入「iMuseum台灣」APP電子集章，參訪各館所並集滿3點，就可選擇任一個館所兌換贈品。

教育部表示，邀請民眾寒假一起到社教機構與文化機構，於博物館、文化館、圖書館提供的豐富典藏品及文化資源中學習，探索自然科學、人文藝術、科技媒體等領域的奧秘，並藉由多元互動體驗促進親子共學；各館所提供豐富的線上學習資源，學子們在家也能多加利用學習。（編輯：管中維）1110114