除夕至初三出勤工資須加倍 春節期間薪資算法一次看

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（中央社記者吳欣紜台北14日電）農曆春節腳步近，今年連假多達9天，勞動部今天說，除夕至初三是國定假日，雇主應給假、給薪，若要勞工出勤，必須給加倍工資，也籲若發薪日適逢春節，雇主可以提前發薪。

依照勞動基準法規定，除夕、初一至初三是國定假日，勞動部今天發布新聞稿指出，雇主應依法給假並給薪，如果徵得勞工同意出勤，工資應依法加倍發給。

民間企業如果是以週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假的出勤模式，可能希望能調整為9天春節連假，可依照「8週彈性工時」規定，在完備「有工會者，經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意」程序後，將22日的休息日與2月4日的工作日調整互換。

勞動部表示，如果經過調整，2月4日將成為勞工休息日，雇主到時如再有需要勞工出勤，應給付休息日加班費。

如果公司已經比照行政機關辦公日曆、形成9天春節連假，而雇主要求勞工在春節出勤時，工資該如何支付？勞動部以一名月薪為新台幣3萬6000元的勞工，推算平日每小時工資額為150元、出勤8小時來說明。

勞動部表示，如果勞工在31日至2月3日出勤，這幾天的性質為國定假日，勞工出勤應加倍發給工資，得出一日為1200元；若是在2月4日及2月5日出勤，性質為休息日，出勤加給規定為前2小時是1又1/3，後6小時為1又2/3的方式給薪，得出一日加給為1900元。

至於2月6日，因性質為例假，因此除非是天災、事變或突發事件，否則雇主不可以讓勞工在例假出勤工作。

勞動部也建議，今年春節連假可能適逢部分事業單位發薪日，呼籲雇主在可能的範圍內，儘量在假期前提前發放薪資，讓勞工可以歡喜過年；至少，也要按照原定的日期，準時轉帳入戶，才符合法令規定。（編輯：陳政偉）1110114