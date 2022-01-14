台鐵再增114列次春節加班車 19日開放訂票

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（中央社記者汪淑芬台北14日電）台鐵今天宣布，春節疏運期再增114列次加班車，主要主力是最近上線的新車EMU3000型及EMU900型，19日凌晨零時起開放訂購，總計春節加班車達423列次，各線運能都創歷史新高。

台鐵發布新聞稿，今年春節疏運期從1月28日至2月7日，規劃再加開114列次加班車，總計春節疏運期加班車達423列次，東線運能增加28.9%，西線運能增加5.7%，南迴線運能增加32.7%，均創歷史新高，且加班車以設備新穎、乘坐舒適的EMU3000型自強號及EMU900型電聯車為主，提升服務品質。

新增開的春節加班車，包括：東部幹線EMU3000加開樹林-台北-花蓮-台東20列次、樹林-台北-玉里18列次及EMU900區間快車加開樹林-台北-花蓮18列次，合計56列次。

春節增開西部幹線加班車，包括：PP推拉式自強號加開七堵-潮州4列次、EMU900區間快車加開七堵-台北-台中-嘉義18列次、新竹-台中-高雄18列次，合計40列次；南迴線加開EMU900區間快車高雄-台東18列次。

台鐵說，春節連假期間另備有自強號等預備編組，將視運旅需求機動加開。

另台鐵在1月17日、18日及2月17日、18日已加開大專生優惠列車計16列次，便利大專學生提前返鄉及節後返校，同時發揮移峰填谷功能，目前除節前、節後熱門班次已售完外，其餘時段及1月17日、18日大專生優惠列車均有餘票，民眾可多利用。（編輯：陳政偉）1110114