早安世界》防制菸害 合法吸菸年齡將提高至20歲、電子煙全面禁止
菸害防制變革 滿20歲才能吸菸、電子煙全面禁止
行政院院會13日通過菸害防制相關修法，將函請立法院審議。這次修法將禁止購菸、吸菸年齡從未滿18歲提高至未滿20歲，並將全面禁止電子煙、加味菸，並納管加熱菸，違法輸入最高開罰新台幣5000萬元，同時擴大禁菸場所，大專院校、幼兒園、托嬰中心及居家式托育場所將全面禁菸，酒吧、夜店則列為得設吸菸室的禁菸場所。（看完整報導）
桃園聯邦銀行群聚案累計14人 預估採檢萬人、徹查社區足跡
13日國內新增65個COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，分別為51例境外移入，14例本土，另新增1例自越南境外移入個案死亡，初步研判應非感染Omicron變異株。本土疫情方面，桃園機場相關案件加上居服員乾妹妹的2名家庭接觸者，至今累計55人確診。聯邦銀行中壢健行分行群聚案新增11人確診，目前累計14人，已匡列3013名洽公民眾採檢，預估採檢1萬人，將徹查社區足跡。桃園市晚間宣布再增1名確診者，中壢區1技職學校因此從14日起停課14天，另有1所國中、1所國小14日預防性停課1天。中央流行疫情指揮中心晚間證實，這名高職學生是聯邦銀行健行分行尾牙聚餐時的餐廳員工。另外，台北市聯醫中興院區2護理師感染Omicron，初步排除與桃機疫情的關聯性，而台北市近日發生2起院內感染後採檢386人，反應均為陰性。（看完整報導）
陳時中：若疫情太嚴重 擬設專責防疫旅館收輕症
COVID-19本土、境外移入確診個案大增，有專責醫師表示，輕症或無症狀確診者無法接受被隔離，將病房當作飯店。防疫指揮官陳時中13日坦言，未來若疫情非常嚴重，會考慮設置加強版防疫旅館或集中檢疫所，專責收住輕症患者。至於長程航班落地採檢陽性率高，陳時中分析原因應是國外疫情嚴峻。為了因應今明2天入境高峰，桃園國際機場前進指揮所指揮官王必勝表示將加派一倍人力進行入境採驗，也要預防疫情可能從社區回傳到機場。（看完整報導）
居服員赴銀行開戶脫口罩成風險 金管會考慮指紋辨識等替代方案
聯邦銀行中壢區健行分行群聚案感染人數持續增加，中央流行疫情指揮中心13日公布新增的11名感染者分別為10名行員及1名銀行員工家人，累計14人確診，晚間又通報分行員工尾牙聚餐的餐廳有一名兼職的高職學生確診。根據疫調，桃機群聚案相關的染疫居服員到聯邦銀行健行分行時，曾多次拉下口罩講電話。金管會指出，未來若有必要，將研議如何在客戶不脫下口罩的情況下進行身分確認。另外指揮中心強調，居服員並不符合「超級傳播者」定義，盼外界勿如此稱呼。防疫指揮官陳時中表示，銀行群聚案屬於近期本土疫情防疫「重中之重」，但警戒標準暫不增強。（看完整報導）
F-16V戰機墜海地點尋獲殘骸碎片 飛官陳奕仍下落不明
空軍13日晚間表示，F-16V戰機11日墜海後，海軍水下作業大隊於13日下午4時陸續尋獲彈射椅部分組件、破損嚴重的抗G衣及部分疑似生理組織。飛行官陳奕雖然仍失聯，但有找到零星屍塊。陳奕家屬13日晚間前往嘉義市立殯儀館，指認失事地點打撈起來的衣物、屍塊等，神情哀悽。現場發現有一根狀似大腿骨的骨頭，但經證實應是來自牛或豬隻，並非人骨。（看完整報導）
台積電今年資本支出破兆元大關 7到8成砸入先進製程
台積電13日下午舉辦法說會，一如市場預期釋出不少正面訊息。預估今年資本支出將衝高到400億美元至440億美元，其中7成至8成布局先進製程。台積電並公布2021年總營收1兆5874億元，續創年度歷史新高紀錄。面對與英特爾競合關係，台積電表示不會過度依賴單一客戶和單一產品。台積電指出，正在中國大陸、日本、台灣三地擴充28奈米成熟晶圓製程產能，至於歐洲投資設廠計畫，仍處非常初期的評估階段。（看完整報導）
上市櫃公司去年底總市值2.2兆美元 首度超越韓國
台灣證券交易所董事長許璋瑤表示，去年底上市櫃公司總市值新台幣62.1兆元（含上櫃5.8兆元），折合2.2兆美元，首度超越韓國，顯示台灣資本市場日益壯大。去年台股成交值達95.5兆元，日均成交值近4000億元，全球排名顯著提升至第8名，屬於高流動性市場。總開戶人數超過總人口半數，達1201萬人，全年有交易人數550萬人也創下新高紀錄。其中20至30歲年輕族群開戶人數連續2年增加20萬人，高達44%年輕人已完成開戶。（看完整報導）
宜蘭縣政府、羅東鎮公所疑涉弊 宜蘭縣長林姿妙遭約談
台灣宜蘭地方法院檢察署13日偵辦宜蘭縣政府、羅東鎮公所人員可能涉及的弊案，搜索宜蘭縣政府等30餘處所，並約詢縣長林姿妙等相關人員到案釐清案情。曾任羅東鎮長的林姿妙原訂上午在羅東運動公園有公開行程，但行程開始前，縣府臨時通知行程異動，林姿妙取消出席。此外，宜縣府地政處長楊崇明辦公室也遭廉政署搜索。第一批案件相關人員晚間抵達宜蘭地檢署，配合後續調查，包括交通處長黃志良。（看完整報導）
禾馨集團診所涉詐保3000萬 北檢複訊營運長林思宏等20餘人
禾馨集團多家診所疑涉詐保案，北檢13日指揮刑事局搜索禾馨旗下5家診所和相關涉案點共29處，並約談包括集團營運長林思宏和涉案患者約25人到案說明，晚間陸續移送北檢複訊。檢警接獲檢舉，指禾馨集團5家診所疑出具不實的醫療診斷證明，讓孕婦、產婦向保險公司申請醫療給付，涉嫌詐欺。（看完整報導）
最新癌症登記報告》每4分20秒就1人罹癌 大腸癌連14年居首
國健署13日公布最新癌症登記報告，2019年平均每4分20秒就有1人罹癌，比107年快轉11秒。大腸癌蟬聯14年居十大癌症之首，其餘排序與前一年相同，但男女的肝癌排序都往後。綜觀十大癌症發生人數（男女合計），2019年大腸癌確診人數多達1萬7302人，其次依序為肺癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌（含口咽、下咽）、攝護腺癌、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌、子宮體癌，與前一年排序相同。（看完整報導）
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