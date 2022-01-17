高雄專責防疫旅館將收輕、無症狀 避免醫療負擔

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高雄市長陳其邁（中）17日表示，現在高雄市的隔離旅館準備約3家、200間房間，近日衛生局等單位已在布建隔離旅館的設施及人員配置，希望確診輕症、無症狀者到隔離旅館，減輕醫院負擔。中央社記者蔡孟妤攝 111年1月17日

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（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）高雄市長陳其邁今天指出，Omicron變異株傳染力強，但輕症、無症狀者也多，為避免造成醫療負擔，已布建居家隔離專責防疫旅館，約有3家、200間房，將收治確診輕症、無症狀者。

陳其邁上午出席凹子底森林公園遊戲場啟用典禮，會前接受媒體訪問表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的Omicron變異株傳染力強、潛伏期又短，增加防疫工作困難，尤其已漸有社區化、流感化趨勢，確診輕症者比例很高。

陳其邁說，農曆春節快到，南北移動人流將增加很多，對防疫是很大挑戰。現在高市的隔離旅館準備約3家、200間房間，近日高雄市衛生局等單位已在布建隔離旅館的設施及人員配置，希望確診輕症、無症狀者到隔離旅館，減輕醫院負擔。

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陳其邁指出，過年疫情難預估，若北部有社區傳播現象，南北移動，可能增加病房需求。現在醫療量能包括負壓隔離病房及應變醫院的病房數量仍夠，可優先送醫，但還是要超前部署，萬一有不足時，可以把確診輕症、無症狀者送至隔離旅館。

他表示，英國有研究指稱AZ疫苗只施打2劑，3個月後抗體會下滑，突破性感染機會就很高，台灣過去施打AZ的長輩很多，要拜託長輩盡快來施打第3劑疫苗。（編輯：戴光育）1110117