鐵研中心第3季完工 王國材盼帶動鐵道國產化發展

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（中央社記者余曉涵台北17日電）鐵道技術研究及驗證中心預計研發實驗室及檢測設備今年第3季陸續完工，交通部長王國材今天視察時指示鐵道局要加速完成各項工程，提升鐵道相關國產化自主技術及產業發展。

鐵道技術研究及驗證中心位於高雄燕巢，屬交通部捐助成立的財團法人，其設置目標是成為國家級鐵道技術專責機構，提升鐵道技術研發及檢測驗證能力，以帶動鐵道產業發展，促進鐵道系統安全。

場區工程從民國108年5月動工，行政大樓已竣工，研發實驗室及檢測設備今年第3季陸續完工，完工後將可提供號誌及車輛次系統的研發及檢測驗證服務。

交通部今天發出新聞稿表示，交通部長王國材今天南下視察鐵研中心及參訪高科大，王國材視察鐵研中心時指示鐵道局加速完成實驗室建築及儀器設備各項工程，以順利交由財團法人經營團隊提供鐵道產業研發檢測技術服務，提升國產化自主技術及產業發展。

另外，王國材也參訪國立高雄科技大學鐵道技術中心，要了解學界在鐵道產品領域所提供檢測技術服務及協助營運機構研究開發的成果，其中更嘉許教授張簡嘉壬所研發的鋼軌快篩系統、暫時速限控制（TSR）、電子瞭望員應用於台鐵現行安全維護作業。

交通部指出，台鐵局去年7月與高科大簽訂MOU，以問題解決為導向，加強鐵道技術研發合作交流，主要推動辦理事項包括ATP設備（車載與地上）優化改善、鋼軌裂縫快篩系統及軌道臨時速度限制系統等3項。

其中有關ATP設備（車載與地上）優化改善，台鐵局結合學研單位建立標準作業程序（SOP）、加速老舊設備更新、提升ATP維修技術教育訓練及維修妥善率，將有助於降低車載ATP故障情形，高科大也針對地上ATP設備研發監控系統。

另外，交通部說，台鐵局高雄工務段與高科大於去年9月底完成鋼軌裂縫快篩系統研發，工程維修車裝設後，就以鋼軌接縫模擬鋼軌裂縫在新左營至後庄間進行試辦，去年底已擴大辦理，測試成效將擴大至全線使用，以輔助提升鋼軌裂縫巡查效率。

交通部指出，台鐵局也與高科大鐵道技術中心合作研發軌道臨時速度限制系統（TSR），並規劃於北迴線K51試辦，去年底開工後，預計今年4月底前完成，這套系統透過與「邊坡預警系統」連線，當預警系統偵測到異物入侵，即可透過TSR發出信號，使接近列車自動停止或降速，提升軌道安全。

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王國材指出，台鐵面臨車種過多、車齡老舊等問題，除加速推動車輛汰舊換新、簡化車種，也將透過加強維修頻率提升安全，高科大在鐵道領域的研發成果，即可實際運用於台鐵實務操作上，有助於強化台鐵安全改革。

王國材表示，鐵研中心未來可以結合高科大、高鐵燕巢總機廠、橋頭科學園區及其他產學研等各界周邊技術能量，引領鐵道產業技術向上發展，展現交通部藉由鐵研中心計畫帶動鐵道國產化的決心與目標，將關鍵技術留在台灣，落實本土化，促進產業轉型升級，發展成為鐵道研究發展重鎮，進而帶動台灣鐵道運輸永續發展。（編輯：張雅淨）1110117