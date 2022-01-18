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落地採檢擴大至短程航班 桃機：獲報將配合執行

2022/1/18 19:31（1/18 20:21 更新）
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指揮中心18日宣布，落地採檢範圍將從長程航班擴大至短程航班。桃園機場國境單位表示，要擴大落地採檢範圍，有許多前置作業須先行規劃，除了採檢人力、檢驗器材，乃至於班機的停靠位置、候機室、旅客動線等都需考量。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月18日
指揮中心18日宣布，落地採檢範圍將從長程航班擴大至短程航班。桃園機場國境單位表示，要擴大落地採檢範圍，有許多前置作業須先行規劃，除了採檢人力、檢驗器材，乃至於班機的停靠位置、候機室、旅客動線等都需考量。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月18日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場18日電）指揮中心今天宣布，落地採檢範圍將從長程航班擴大至短程航班，桃機公司表示，接獲通報後將配合執行，不過桃園國際機場國境單位指出，要擴大落地採檢有許多事情需規劃。

因應桃園國際機場防疫人員，以及防疫計程車相繼傳出染疫事件，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，落地採檢範圍將從長程航班擴大至短程航班，這2天將陸續增加落地採檢比例。

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桃園國際機場公司表示，在接獲通知後，會立即配合指揮中心指示辦理，機場公司也已經開始著手討論相關事宜，盡力做好各種運作型態的規劃。

桃園機場國境單位表示，要擴大落地採檢範圍，有許多前置作業須先行規劃，除了採檢人力、檢驗器材，乃至於班機的停靠位置、候機室、旅客動線等都需考量，再加上機場CIQS等單位的配合作業也需調度，短程航班要加入落地採檢作業，要做的事情有很多，需加緊各單位的事前協調。（編輯：張銘坤）1110118

中央流行疫情指揮中心18日宣布，落地採檢範圍將從長程航班擴大至短程航班，桃機公司表示，接獲通報後將配合執行。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月18日
中央流行疫情指揮中心18日宣布，落地採檢範圍將從長程航班擴大至短程航班，桃機公司表示，接獲通報後將配合執行。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月18日
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