早安世界》本土增17例14人與西堤有關 將擴大採檢找未爆彈
本土增17例14人與西堤有關 將擴大採檢找未爆彈
中央流行疫情指揮中心17日公布，新增17例COVID-19本土個案，其中14例與西堤群聚有關，包括1名員工及8名分別在1月7日和9日到西堤用餐的客人，還有2名顧客在職場的接觸者及1名顧客的室友。指揮官陳時中說明，8日和10至12日曾到西堤的人當中，相信一定有尚未發現的受感染者，將持續擴大採檢。據指揮中心統計，桃園機場群聚案至今造成15名18歲以下未成年者確診，其中1/3無症狀，最小個案未滿1歲，有症狀者則多數像感冒，目前並不強烈傾向開放18歲以下兒少接種疫苗。 （看完整報導）
仁寶再增1例累計3員工確診 平鎮廠停工7天19日二採
桃園市17日新增15名本土確診案，其中一人是仁寶電腦位在平鎮區的員工，市府除了持續調查相關足跡及傳播路徑，也宣布工廠將停工7天，並在19日對全體員工進行第二次採檢。另外，晶圓代工廠聯電防疫措施升級，除禁止訪客之外也恢復分組分區上班，鴻海則是限制訪客入廠，會議改以視訊為優先。（看完整報導）
機場落地採檢輕症分流18日起放寬 20至49歲適用
中央流行疫情指揮中心宣布，機場落地採檢輕症分流措施，18日起將放寬至20至49歲族群適用，若無急性病況將優先收治於加強版防疫旅館或集中檢疫所。羅一鈞補充，就風險與近期狀況觀察，40多歲落地採檢陽性的旅客生活都可自理，且少有慢性病或特別高風險的情況。未來集中檢疫所後送流程若順暢，不排除分流的年齡層繼續放寬。 （看完整報導）
台積電領漲飆新天價 今年來市值增幅居全球10大廠之冠
晶圓代工廠台積電營運展望樂觀，17日股價開盤上漲13元，終場收在683元、漲幅1.64%，收盤同樣創下新天價。觀察台積電ADR表現，比現股更加強勢，不僅領先於1月13日盤中創下145美元新天價，以14日收盤價140.66美元計，市值攀高至7294.6億美元，躍居全球第8位，今年來市值大增1036億美元，增幅達16.55%，更在全球前10大市值企業中高居第1。 （看完整報導）
股匯雙漲 新台幣收27.607元飆近25年新高
權值股台積電氣勢如虹，吸引外資匯入追捧，激勵台灣17日上演股匯雙漲的戲碼，不只台股大漲逾百點，新台幣兌美元匯率連4升，收在27.607元，升值1.7分，且創下近25年新高，台北及元太外匯市場總成交金額放大至16.07億美元。 （看完整報導）
空軍尋獲失事F-16V黑盒子 送鑑定釐清事故原因
空軍嘉義基地一架F-16V單座戰機11日墜海後，空軍在17日晚間尋獲黑盒子，後續將送交專業單位鑑定，以釐清原因，同時成立專案調查委員會，邀集運安會、專家及學者參與，查明失事肇因。空軍也指出，感謝各界對此事件關心及協助，敵情雖然嚴峻，但空軍擔負第一線空防未曾鬆懈，戮力在戰備執行與飛行安全兼顧原則下達成任務。 （看完整報導）
日中建交50週年 日相岸田文雄盼與中國建立安定關係
日本首相岸田文雄17日在國會發表上任後首次施政方針演說，提及今年是日本與中國建交50週年，盼與中國建立安定的關係，並希望今年成立推動零核武的國際委員會，召開首次會議。外相林芳正則是在眾議院院會進行外交演說時提到，無法認同中國試圖在東海片面改變現狀，日本會冷靜且堅毅因應，他也強調台灣海峽和平與穩定的重要性。（看完整報導）
北韓2週內發射4次飛彈不尋常 專家分析可能原因
南韓合同參謀本部表示，北韓17日一早從首都平壤附近的順安機場向東發射2枚疑似短程彈道飛彈，是2週來第4度飛彈試射，密集度和時機不尋常。專家指出，平壤或許是想向國內展現不會因面臨經濟困境而荒廢國防及屈服美國壓力，也可能和中國有關。 （看完整報導）
專題／中國砍單 立陶宛百年啤酒廠：台灣更愛我們產品
受立中外交風波影響，立陶宛歷史最悠久的啤酒廠「沃福斯」來自中國的訂單在去年秋天全被停掉。沃福斯執行長霍巴巧斯卡斯告訴中央社記者，沃福斯熱愛自家產品和消費者，但「愛必須是互相的」，如果來自台灣的愛更多，他的公司就應該更專注於台灣的市場。 （看完整報導）
趕在最後一刻兌領 台南2注大樂透1.64億得主同一人
台南財神發公益彩券商行、錢來旺彩券行，去年10月各開出1注大樂透頭獎，領獎期限到今年1月17日，中獎人趕在最後一刻前往領獎。初步了解得主為台南人，是以自選號碼搭配多期投注，分別在兩家彩券行以同一組號碼購買，共獲得1.64億元獎金。（看完整報導）
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