學測強化防疫 試場降載至36人、進場前先消毒手部

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（中央社記者許秩維台北19日電）111學年度學科能力測驗將於1月21日至23日登場，配合防疫，除了戴口罩、量體溫外，學測每間試場也降載至36人，考生進試場前會由監試人員為考生噴酒精消毒雙手。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，大學入學考試中心規劃學測防疫措施，除了比照110學年指定考試科目防疫措施外，更拉高防疫規格，包括試場人數降載、試務和監試人員完整施打2劑COVID-19疫苗等，且試務人員和考生服務隊都會配置面罩。

大考中心表示，為避免人潮聚集，學測各考（分）區採單一入口進場，但會設置多個量溫站，考試當天上午7時30分開始量體溫；教育部提供考生每天1片口罩，所有試務人員、考生、特定陪考人員等入場均須戴口罩。

考生進考（分）區時，須戴口罩、量體溫、手部消毒，並出示個人專用入場識別證和應試有效證件正本（身分證、有照片健保卡、護照、駕照、居留證、身心障礙證明等其中之一）；初檢如有發燒或呼吸道等症狀，將安排至複檢站，複檢後仍有發燒，則移至防疫試場應試。

大考中心提到，學測不開放一般生親友陪考，僅身心障礙、重大傷病、突發傷病考生可申請1名親友陪考；每節考試預備鈴響，考生進試場前，會由監試人員為考生噴酒精消毒雙手；學測每間試場人數也由42人降載為36人。

考生中午仍可外出用餐，返回考（分）區時須重新出示證件並量體溫，而留在試場內的考生須在原座位使用隔板用餐，不可併桌或交談，餐後將由服務人員協助桌面擦拭和消毒。

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大考中心也於北、中、南、台東、花蓮、3離島等8個特定考（分）區安排隔離試場，針對居家隔離、檢疫或自主健康管理考生，將安排隔離試場應試，而確診考生不可參加學測，大學招聯會也於大學招生管道提供補救措施。

考生如為春節檢疫C專案（7+7+7）入境者的同住者，依規定於檢疫者返家期間，應加強自主健康管理7天，檢疫者檢疫期滿後，仍要一起自主健康管理7天，此類自主健康管理考生也將安排隔離試場應試。（編輯：張芷瑄）1110119