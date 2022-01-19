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學校寒假輔導是否因疫情停辦 教育部尊重縣市政府

2022/1/19 18:48（1/19 20:19 更新）
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台北市政府19日宣布寒假課輔、社團活動暫停到2月底。教育部表示，尊重各縣市政府考量。圖為17日國小學生用餐時使用隔板，做好防疫措施。（中央社檔案照片）
台北市政府19日宣布寒假課輔、社團活動暫停到2月底。教育部表示，尊重各縣市政府考量。圖為17日國小學生用餐時使用隔板，做好防疫措施。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳至中台北19日電）受COVID-19疫情影響，台北市政府今天宣布寒假課輔、社團活動暫停到2月底。教育部表示，尊重各縣市政府考量當地疫情，評估是否採線上或實體方式辦理。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，台北市教育局今天宣布，寒假課輔、社團、學藝活動等暫停，校外教學、畢業旅行、相關服務學習等延後辦理，暫停至2月底。

教育部今天晚間向中央社表示，學校寒輔教學活動，尊重各縣市政府考量當地疫情，評估是否採線上或實體方式辦理。

教育部表示，學校實施各項教學活動、戶外教學活動、集會活動等防疫措施，已於民國110年12月17日修訂「高級中等以下學校及幼兒園110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」，從今年1月1日起適用，將配合中央流行疫情指揮中心最新防疫措施適時滾動式修正。

至於校外教學是否要延期，教育部表示，各校舉辦校外教學或相關社團活動樣態多元，提醒依「COVID-19因應指引：公眾集會」審慎評估，如經評估有較高的風險，建議延期或取消。

教育部表示，學校評估後若決定如期辦理，仍建議隨時注意指揮中心滾動式更新發布的注意事項，確保師生安全。地方政府考量當地疫情而另有特別的規定，學校也應依縣市規定辦理。（編輯：張雅淨）1110119

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