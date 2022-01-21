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直播／新增23本土高雄相關達10例 境外移入增45例
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一家3口染疫爸曾登國際貨輪 高雄港加強篩檢清消

2022/1/21 13:08（1/21 14:01 更新）
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高雄市20日新增一家3口確診COVID-19，因男童爸爸在高雄港工作，高雄市政府20日下午由高雄榮總入駐高雄港設置篩檢站，並清消工作輪船曾停靠的118號碼頭。（港務公司提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月21日
高雄市20日新增一家3口確診COVID-19，因男童爸爸在高雄港工作，高雄市政府20日下午由高雄榮總入駐高雄港設置篩檢站，並清消工作輪船曾停靠的118號碼頭。（港務公司提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月21日
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（中央社記者曾以寧高雄21日電）高雄市昨天新增一家3口確診COVID-19，因男童父在高雄港工作，市府在34號與118號碼頭設篩檢站，並清消工作輪船曾停靠的118號碼頭。市長陳其邁下午2時將召開記者會說明疫情。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，高雄有一家3口確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），感染源不明。高雄市長陳其邁昨天表示，男童父親是在高雄港工作的輪船維修人員，曾在10日登麥拉倫船進行檢修作業，13、14日登新光輪船作業後，15日出現頭痛、咳嗽等症狀，已要求2艘輪船接觸人員採檢，並在昨天下午1時30分由高雄榮總入駐高雄港設置篩檢站。

台灣港務公司告訴中央社記者，高雄港採檢站在34號碼頭和118號碼頭設立，港務公司協助通知相關工作人員檢測，並接受非疫調匡列人員採檢；另外因經查發現新光輪船曾停泊118號碼頭，因此又再前往加強清消。

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網路流傳高雄疫情恐擴大、今天會再新增確診個案。高雄市政府衛生局回應媒體詢問僅表示，確診個案由中央流行疫情指揮中心統一公布，但今天早上還在持續進行疫調。

高雄市政府昨天宣布，這一家3口感染案共匡列採檢362人，詳細疫調仍在持續。依據高雄市衛生局今天凌晨訊息，經疫調匡列4歲童就讀的幼兒園接觸者共計80人，經採檢PCR全數陰性；另擔任緊急救護勤務的相關人員共計31人，經檢驗結果也全數陰性。（編輯：郭諭儒）1110121

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