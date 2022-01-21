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民眾提廢車安中心 交部：第4季將安全性試驗評等

2022/1/21 17:07
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（中央社記者汪淑芬台北21日電）民眾在網路參與平台提案「廢除車安中心 成立國家級公正鑑定單位並加速TNCAP車輛撞擊測試」，交通部今天回應，今年第4季執行安全性試驗評等，明年首季發布結果，車安中心不宜廢除。

根據民眾在「公共政策網路參與平台」的提案，主要是近幾年新車出現重大瑕疵爭議，消費者求助無門，車安中心不積極也不願提高鑑定能量。

交通部今天發布新聞稿表示，對於加速台灣新車安全評等計畫（TNCAP）車輛撞擊測試的議題，台灣新車安全評等計畫目前正在進行檢測能量與規章制度的建置與建立，主要是針對市售車型進行安全性試驗評等後公告供民眾作為購車參考，今年第4季陸續執行試驗評等，預計明年第1季起陸續發布評等結果。

針對成立國家級公正鑑定單位的議題，交通部說，經濟部去年7月1日修正施行汽車買賣定型化契約應記載及不得記載事項及汽車買賣定型化契約範本，參考國外法例訂定檸檬車條款，新車有重大瑕疵或屢修不復時，交車後180日或行駛1萬2000公里內（以先到者為準），車主可主張解約或換新車。

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交通部表示，財團法人車輛安全審驗中心為交通部委託的車輛安全法規符合性審驗專業機構，辦理包括車輛型式安全審驗、調和導入國際車輛安全法規，及車輛召回改正等車輛安全相關業務，如果廢除車安中心，將影響國內車輛安全管理的運作。

交通部說，為協助經濟部處理汽車買賣定型化契約中重大瑕疵的認定作業，已請車安中心彙整公布可受理車輛瑕疵鑑定的機構、專家學者名單在車輛安全資訊網，同時增加國家級法人、研究機構等機構及可受理「檸檬車」（泛指狀況不佳車輛）認定項目。（編輯：陳政偉）110121

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