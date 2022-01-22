宗教場所春節停辦搶頭香 侯友宜：福袋發放也不行

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新北市長侯友宜（前右2白衣者）22日出席「新北年貨大街–福虎生風青春購力」活動記者會後，也走訪各大攤位，替攤商加油打氣。中央社記者沈佩瑤攝 111年1月22日

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（中央社記者沈佩瑤新北22日電）中央宣布宗教團體春節停辦搶頭香等活動，新北市長侯友宜今天說，福袋發放應該也不可以，包括民選公職人員春節期間不可以到宗教場所跑攤等，都會依中央規定。

新北年貨大街21日至24日在新北市民廣場登場，今天下午雨勢漸緩，出現些許逛街人潮。攤商工作人員鍾小姐說，戶外攤位受天氣影響很大，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，民眾出門採買意願降低，盼傍晚下班人潮能帶來買氣。

侯友宜下午出席「新北年貨大街-福虎生風青春購力」記者會，他致詞指出，這一年來因為疫情關係，尤其庶民經濟受衝擊，因此推出新北加倍券活動，票券回收已超過5成，帶動新台幣2億8000萬元消費；年貨大街擺到明天，鼓勵大家踴躍逛起來。

侯友宜會後接受媒體聯訪時，媒體詢及內政部長徐國勇稍早宣布宗教團體集體停止辦理繞境、遊行、搶頭香等活動，新北市是否會有進一步管制措施。

對此，侯友宜表示，新北會按中央規定辦理，包括民選公職人員及政府官員在春節期間勿到宗教場所跑攤，都會按照規定辦理。

至於民眾期待的領福袋活動是否能辦，侯友宜說，因針對宗教活動中央已有相關規定，福袋應該就是不可以發放了，會交由宗教團體各自決定怎麼處理，所有參拜、福袋發放等，一切以防疫為最大優先。（編輯：張銘坤）1110122