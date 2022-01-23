移工母語翻譯防疫資訊 勞動部多元管道宣傳

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（中央社記者張雄風台北23日電）勞動部今天表示，桃園中壢西堤餐廳移工染疫發生後，桃園市政府已翻譯移工母語，透過網站、LINE和1955專線等管道向移工宣傳防疫措施，勞動部會適時依各地確診足跡做全面宣導。

勞動部今天發布新聞稿表示，自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生後，持續配合中央流行疫情指揮中心及地方政府公布各項防疫及疫情資訊，以移工母語透過跨國勞動力權益維護網站、LINE@移點通、臉書及外語廣播節目等多元宣導管道，不斷向移工、雇主及仲介公司宣導，希望移工能掌握最新疫情訊息。

勞動部強調，桃園中壢西堤餐廳移工染疫發生後，桃園市政府已同步翻譯移工母語，並在相關網站及社群媒體對外周知，也透過各管道向移工宣傳。

勞動部統計，自去年5月至今天為止，委託13個中外語廣播節目，安排國內外疫情新聞，讓移工接收最新消息，也配合疫情指揮中心及地方政府對外公布的防疫和疫情資訊，累計廣播收聽已達341萬人次。

另外，在勞動部跨國勞動力權益網站（中文、英文、泰文、越南文及印尼文）已建置「移工防疫專區」，提供移工、雇主及仲介防疫措施及確診者足跡，累計上架214則防疫訊息。

「LINE@移點通」英語、印尼語、越南語及泰語等4國語言版自去年5月建置，並持續向移工主動推播防疫訊息，其中包括疫調足跡資訊等，累計已有加入好友13萬餘人。

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勞動部表示，1955勞工諮詢申訴專線移工文字客服自去年6月上線，已累計推播236則訊息、真人文字客服2000人次、常見問題選單文字客服6萬9000人次，以及推出臉書溝通平台瀏覽8萬3000人次。

勞動部指出，防疫資訊包括宿舍防疫指引、疫苗預約方式及施打地點、簡訊實聯制等；為避免移工進出確診者曾到過的場所染疫風險，也會適時依地方政府發布的確診足跡，運用相關管道以移工母語全面宣導；另外鼓勵所有移工儘快加入「LINE@移點通」，以即時接收最新防疫訊息。（編輯：張雅淨）1110123