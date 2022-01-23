擴大篩檢預防傳播 高雄旗津加開4社區篩檢站

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（中央社記者曾以寧高雄23日電）高雄市政府晚間宣布，明天將在旗津地區加開4個社區篩檢站，呼籲在旗津工作或居住的民眾，盡快前往篩檢，足跡重疊者也可至23家社區快篩站採檢，盼盡早發現個案、預防傳播。

高雄市政府衛生局晚間發布新聞稿表示，高雄市與新光輪群聚有關的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）案例，累積已42例，因不少與港埠輪船作業相關之維修工程作業公司行號位於旗津，個案足跡也比較多，將擴大旗津社區篩檢。

衛生局表示，明天再開設4社區篩檢站，呼籲旗津區民眾前往篩檢。場次分別為，上午9時到晚上10時在旗津廣濟宮、旗津醫院、旗津海科大，及上午9時到中午12時於高鼎造船廠。

衛生局並表示，如民眾發現自己與確診個案有足跡重疊，可就近在社區篩檢站，或上高雄市政府衛生局網站「COVID-19快篩專區」查詢23家社區快篩站資訊，預約採檢。

此外，高市府今天也宣布，有呼吸道症狀者至基層診所，將在診所外由醫師評估後，免費發放居家快篩試劑供篩檢，並須回報篩檢結果；地方級以上醫院則設戶外呼吸道門診，一律須進行採檢或快篩。

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衛生局說，因上船工作人員多，且可能兼為修船包商、臨時工，人員管理複雜，為防止病毒進入社區，因此防疫團隊在疑似有群聚事件發生時，就請醫療團隊進駐，並請民政局、里長協助，廣為宣導讓旗津民眾出來篩檢。

衛生局也呼籲，不論居住地或工作地在旗津區的民眾，盡快至社區篩檢站篩檢。高雄市以「擴大篩檢」策略，及早發現個案、預防傳播風險，預先阻斷社區傳播鏈。（編輯：林治平）1110123