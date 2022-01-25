城市科大攜手路易莎健身品牌 提供實習機會育才

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（中央社記者許秩維台北25日電）城市科大休閒系與路易莎咖啡跨足健身房推出的新品牌合作，提供學生實習與就業機會，培育健身產業相關人才，也為民眾的健康把關。

台北城市科技大學今天發布新聞稿指出，根據教育部體育署統計，台灣的健身中心數量成長驚人，2020年時營收已達新台幣152億元，足見休閒運動產業未來潛力無窮。

因應「健身新勢力」崛起，台北城市科技大學休閒事業系主任陳寅全近年導入「體適能」、「健康管理」、「體重控制與體型雕塑」等專業課程，助學生具備健身產業技能，未來能從事私人教練工作，挑戰更高薪資，同時也輔導不少學生通過體適能健身C級指導員證照。

為了讓學生更貼近企業人才需求，城市科大休閒系除了與市民運動中心或連鎖健身中心產學合作，安排學生到企業實習，近期更與跨足健身產業的路易莎咖啡攜手合作育才，提供學生到健身房實習與就業的機會。

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台北城市科技大學休閒事業系學生許致豪已有4年健身資歷，通過面試後，前往路易莎新成立的健身品牌Self Room實習，從事櫃台、接待、巡場指導學員使用健身器材等工作。

許致豪表示，自己從高中時就迷上健身，剛開始希望讓身體線條變美，有了初步成效後更有成就感，現在每天至少練1.5個小時；而工作與課業的興趣一致，更能激發學習動力，透過實習還有機會接觸到管理職能，讓自己有努力的目標，未來也希望能成為全方位的教練。（編輯：陳仁華）1110125