華信航空新自助報到機 手指懸空免觸摸可感應

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華信航空25日在松山機場啟用新引進的Kiosk自助報到機，旅客不用觸摸螢幕，用手指距離螢幕2至3公分就可感應操作。（華信航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年1月25日

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（中央社記者汪淑芬台北25日電）因應防疫及未來科技趨勢，華信航空今天在松山機場起啟用新引進的Kiosk自助報到機，旅客不用觸摸螢幕，用手指距離螢幕2至3公分就可感應操作，約20秒完成報到。

華信航空發布新聞稿，為提升防疫安全，新引進的Kiosk自助報到機採用19吋紅外線非接觸式觸控螢幕，用指尖懸浮操作方式，在距離螢幕2至3公分處就可感應操作，不用觸摸螢幕下完成所有報到流程，一啟用就吸引不少旅客搶先體驗，並拍照打卡。

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因工作性質常搭乘國內班機的黃姓旅客開心表示，使用華信新Kiosk自助報到機，免接觸的防疫設計令人感到新奇及安心，操作起來十分快速方便，他第一次操作就輕鬆上手，從開始操作到順利取出登機證，不到20秒，節省以往在櫃台前排隊等候的時間。

華信航空說，全新的Kiosk自助報到機，以企業標誌「海東青」設計外觀，運用簡潔插畫手法及可愛線條描繪，將機身化身為Q版海東青寶寶造型；螢幕首頁以海東青的兩隻大眼睛和鼻子為畫面，俏皮活潑的風格，跳脫以往對自助報到機生硬刻板傳統印象。（編輯：管中維）1110125