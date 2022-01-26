吳德榮：春節連假晴雨參半 小年夜探10度

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氣象專家吳德榮說，估春節連假大致是晴雨參半，小年夜至除夕清晨冷空氣最強，本島平地最低氣溫下探攝氏10度。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北26日電）氣象局今天針對西半部及馬祖發布濃霧特報。氣象專家吳德榮說，今、明2天天氣好轉，預估春節連假大致是晴雨參半，小年夜至除夕清晨冷空氣最強，本島平地最低氣溫下探攝氏10度。

中央氣象局今天發布濃霧特報，西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，目前嘉義能見度不足200公尺，馬祖及雲林能見度亦較低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天天氣好轉，氣溫漸升，西半部晴時多雲，白天溫暖舒適、早晚涼，東半部及大台北東側偶有局部短暫雨；明天氣溫續升，西半部晴時多雲易有霧，白天溫暖舒適、早晚涼，東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，28日南海低壓的水氣逐漸北移，降雨範圍由南部向中部擴展，北台多雲時晴仍偏暖；29日鋒面挾南海水氣快速通過，各地有雨，氣溫逐漸下降。

吳德榮說，30日（小年夜）強冷空氣南下，氣溫續降，愈晚愈冷；迎風面仍有降雨、愈晚愈減小，其他各地轉乾；30日晚至31日（除夕）清晨冷空氣最強，本島平地最低氣溫下探10度。

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吳德榮表示，除夕至初二（2月2日）白天，各地晴朗穩定，除夕白天陽光下不覺冷，初一、二冷空氣減弱、白天再回暖，但夜間「強輻射冷卻」加成，早晚氣溫極低，日夜溫差大；初二晚至初四（2月4日）另一波鋒面逐漸南下，初二晚北、東轉有雨，初三、四降雨擴及中部，氣溫降、轉濕冷。

吳德榮強調，整體而言，春節連假大致是晴雨參半；不過，模式因理論限制，有「不確定性」，各國模擬不盡相同，美國模式模擬兩波鋒面中間空檔較短，以致天氣大多是濕冷。應隨時觀察最新模擬來調整。（編輯：張芷瑄）1110126