陳秀熙：每週本土350例以下 可達重症清零[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台大公衛學者陳秀熙26日表示，台灣每週確診COVID-19本土個案數在350例以下，可達「重症清零」。圖為台北車站接種站排隊打疫苗人潮。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北26日電）台大公衛學者陳秀熙今天表示，台灣在每週確診COVID-19本土個案數在350例以下，可達到「重症清零」；面對春節到來，建議規範未完整施打疫苗的民眾，出入群聚場所應附3天內快篩陰性證明。

陳秀熙帶領研究團隊，今天上午透過「新冠肺炎科學防疫線上直播」，分享COVID-19（2019冠狀病毒疾病）國際疫情發展，並對台灣即將到來的農曆春節假期，提供防疫建議。

陳秀熙指出，國內Omicron群聚感染持續，但相關統計發現，民眾只要在疫苗免疫保護力時效內，或是施打第3劑疫苗，即便感染也多數為無症狀或輕症；只要能遵守相關防疫規定並提升個人NPI（非藥物介入措施），這波流行應可保持在可控範圍內。

陳秀熙認為台灣目前有2個真正的隱憂，一是沒打疫苗或疫苗保護力已失效的族群，可能產生重症個案；二是雖然多數是輕症，但個案過多仍造成醫療、隔離量能的負擔，以及社會經濟成本損失。

影片來源：新冠肺炎科學防疫園地

對於政府防疫方針，陳秀熙主張朝向「重症清零」與「振興經濟」思考。目前台灣平均每天能打28萬劑疫苗，且疫苗保護力消退族群中，已有4成施打第3劑疫苗，預計到2月初，社區疫苗保護力可達70%到80%。

在群聚感染減少之後，陳秀熙建議社區快篩站應轉為精準化社區監測，藉由定點醫師監測、通報，避免過多無症狀及輕症病患占用醫療資源，使重症住院最少化。

研究團隊依照Omicron重症比例0.26%推估，台灣在每週確診本土個案數在350例以下，即可達到「重症清零」；接著就可思考如何透過縮短隔離時間、優質化隔離檢疫，讓生產損失最小化，達到振興經濟的目標。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳秀熙同時建議政府依據免疫保護力提出春節指南，針對未完整施打2劑基礎疫苗，以及免疫保護力衰退而未打第3劑的民眾，規範出入群聚場所（含餐廳）應有3天內快篩檢測陰性證明；而對於已完整施打2劑且在時效內，以及已打完第3劑的民眾，則只須維持二級警戒的防疫措施，包括戴口罩和社交距離。

陳秀熙也建議，民眾出入群聚場所後3天內，應盡量避免接觸長者或孩童；家中如果有境外返台者，則應盡量避免社交、群聚。（編輯：陳仁華）1110126