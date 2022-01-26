談春節疏運 蘇貞昌：提供正確交通資訊助輕鬆行

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行政院長蘇貞昌26日視察春節疏運整備情形時指出，提供春節正確交通資訊比保證幾小時台北到高雄更重要，讓民眾自行選擇什麼時候開車上路會比較輕鬆。中央社記者王鴻國攝 111年1月26日

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（中央社記者王鴻國新北26日電）行政院長蘇貞昌今天視察春節疏運整備情形時指出，提供春節正確交通資訊比保證幾小時台北到高雄更重要，讓民眾自行選擇什麼時候開車上路會比較輕鬆。

蘇貞昌今天視察位於新北市的「交通部高公局北區交通控制中心」聽取春節疏運整備簡報，以及慰勉同仁辛勞。交通部長王國材表示，為加強COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，交通設施清消頻率比照第3級警戒辦理，尤其是廁所及餐飲區，希望春節期間交通更順暢。

蘇貞昌指出，春節交通應針對交通的空間、管理及應變等面向作好改善，從號誌到資訊提供、事故排除等都要儘速配合，尤其是防疫要做好。

他表示，以前都是保證順暢不塞車，保證幾小時台北到高雄，「我現在不做這種保證，而是資訊正確提供」，因為在一定空間中有多少車輛，就一定要多久才可能走完。

他指出，誠實提供資訊，讓民眾決定什麼時候應開車上路會比較輕鬆、也比較快，讓民眾錯開時間，不要擠在一起的資訊提供很重要，明白地告訴民眾做選擇，若選最塞的時間上路，就會有最塞的結果。

蘇貞昌表示，希望大家遵守防疫的要求與規範，讓大家都能平安過好年。（編輯：戴光育）1110126

行政院長蘇貞昌（前中）26日在行政院發言人羅秉成（前左2）、交通部長王國材（前右2）等人陪同下，視察交通部高速公路局北區交通控制中心，聽取春節疏運整備簡報，並慰勉同仁辛勞。中央社記者王鴻國攝 111年1月26日