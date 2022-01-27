台北車站接種站再現排隊人潮 提前一小時發號碼牌

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台北車站大廳疫苗接種站27日下午提供COVID-19（2019冠狀病毒疾病）BNT疫苗隨到隨打，由於是年前最後一天開放，現場從上午開始就有大批民眾群聚排隊。（杜先生提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年1月27日

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（中央社記者陳昱婷台北27日電）今天是台北車站接種站提供隨到隨打服務最後一天，現場從早上開始就有人群聚集排隊，北市府為避免群聚，臨時提前一小時開始發放號碼牌，並引導民眾到戶外等候。

台北車站大廳疫苗接種站今天下午提供COVID-19（2019冠狀病毒疾病）BNT疫苗隨到隨打，明天起因應春節返鄉潮暫停服務。

台北市副市長蔡炳坤今天上午視察時指出，將量能從2400劑提升到2600劑，並按照原計畫從中午12時45分開始發號碼牌，但由於現場開始聚集人群，臨時決定提前一小時發放。截至下午1時，已發到1327號。

蔡炳坤接受中央社記者電訪表示，因為看到現場人數越來越多，為了避免群聚，緊急應變提早開始發號碼牌，讓人潮趕快散掉，也讓民眾不用久候等待。

蔡炳坤呼籲，現在第21期公費疫苗還在預約，不用所有人都跑到北車接種，也不用急著現在就要打疫苗。

至於之後會不會考慮加開隨到隨打站點，蔡炳坤說，台北市已經把預約量開到最大，並配合需要關懷的長者、長照機構等造冊施打，目前策略是以預約為主、造冊為輔，而隨到隨打是鼓勵接種階段的策略。

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從大直跑來排隊的黃小姐說，因為聽到台北市長柯文哲說疫苗護照要上線了，很怕很多地方不能去，所以急著要趕快打疫苗，就早早來排隊。

25歲杜先生則說，因為預約系統一開始卡住，預約不到想要的時間跟地點，所以想說乾脆直接來北車現場排，今天大約上午11時30分就到了，本來待在大廳等候，後來被工作人員引導到站外排隊，排了超過1個小時還沒領到號碼牌，沒排到就離開會有點可惜。（編輯：李亨山）1110127

台北車站大廳疫苗接種站27日下午提供COVID-19（2019冠狀病毒疾病）BNT疫苗隨到隨打，28日起因應春節返鄉潮暫停服務；許多民眾上午就前往現場排隊，人潮排了3層一直到戶外廣場。圖為第3層北車戶外廣場。中央社記者鄭傑文攝 111年1月27日

台北車站接種站27日最後一天開放BNT隨到隨打，限量2600劑，現場從早上開始就有人群聚集排隊，北市府為避免群聚，臨時提前1小時開始發放號碼牌，並引導民眾到戶外等候。中央社記者鄭傑文攝 111年1月27日

台北車站大廳疫苗接種站27日最後一天開放BNT隨到隨打，北市府將量能從2400劑提升到2600劑，上午現場就有許多排隊等候領號碼牌的民眾，人潮排了3層一直到戶外廣場。圖為第2層車站大廳穿廊。中央社記者鄭傑文攝 111年1月27日

台北車站大廳疫苗接種站27日最後一天開放BNT隨到隨打，限量2600劑，民眾上午就前往現場排隊，人潮排了3層一直到戶外廣場。圖為第一層車站大廳。中央社記者鄭傑文攝 111年1月27日