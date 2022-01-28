25天採檢逾6萬人次堵疫情 桃機前進指揮所解編

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

桃機年初爆發疫情，疫情指揮中心設前進指揮所強化落地採檢及防疫措施，25天採檢逾6萬人次，阻斷疫情傳播鏈。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、江慧珺台北28日電）桃機年初爆發疫情，疫情指揮中心設前進指揮所強化落地採檢及防疫措施，25天採檢逾6萬人次，阻斷疫情傳播鏈。指揮中心指揮官陳時中今天宣布，桃機前進指揮所解編。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情今年初從桃園機場開始，一路延燒進社區，中央流行疫情指揮中心1月4日在桃機開設前進指揮所，由指揮中心醫療應變組副組長王必勝擔任指揮官，全力防堵疫情。

王必勝今天下午在疫情記者會中表示，桃園機場前進指揮所開設25天以來共驗出21人染疫，包括清潔員、手推車人員、保全、防疫計程車司機等，共匡列居隔398人、採檢6萬5109人次，其中PCR檢驗約2.9萬件、快篩約3.5萬件。

王必勝表示，截至目前，桃機內部共出現4條傳播鏈，首先是從染疫清潔員（案17230）開始，又傳播到手推車人員，又透過居服員傳進社區，一路延燒到聯邦銀行、西堤餐廳、遠雄自貿港區等，傳得相當遠。

王必勝說，另外3條分別為防疫計程車司機（案17240）、機場防疫人員（案17928）、防疫計程車司機（案18020），所幸這幾條傳播鏈都有順利切斷，並未再對社區造成影響。

王必勝指出，因應相關疫情，機場緊急啟動防疫管理作為，針對航班進行落地採檢，並強化適當防護設備穿脫、訓練等，也請護理台灣隊全面審視工作流程，同時搭配各類人員例行篩檢，降低染疫風險。

王必勝說，落地採檢1月11日實施以來，不斷改善流程，目前已進行得相當順暢，截至昨天共檢驗195航班、9454人、陽性率約4.45%，也從長程航班一路擴大採檢至短程航班，透過陽性率也能略知當地疫情狀況。

指揮中心指揮官陳時中表示，目前不僅落地採檢流程順暢，也建立很好的分流送醫SOP，看來桃機前進指揮所的任務已告一段落，宣布桃機前進指揮所解編，感謝民航局、桃機、桃勤、護理國家隊、檢驗團隊、CIQS（海關、移民署、檢疫、航警局等）團隊努力付出。（編輯：陳政偉）1110128