2022台灣燈會在高雄 童趣光樂園推沉浸式體驗

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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）2022台灣燈會在高雄將於2月1日登場，市府於衛武營內規劃近5公頃「童趣光樂園」，打造適合親子共遊「沉浸式體驗」。市府還推出「虎爺發紅包」活動，讓賞燈時也能抽獎試手氣。

高雄市觀光局今天發布新聞稿表示，「童趣光樂園」以親子共遊共賞為主題，推出不少有趣的互動式作品，例如可光影互動的作品「蒲公英」，若對蒲公英呼氣，棉絮會以光影形式飛到空中，彷彿透過吹送棉絮，傳遞祝福。

另外，園區內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施也有創意，例如噴灑酒精在手上，會有花朵投影至雙手，宛如捧著花朵祈願。同時運用科技與手持行動裝置，全程提供數位智慧導覽，讓民眾探索燈會作品時兼顧防疫。

今年台灣燈會的中央主燈是「鳳彩飛舞」，高雄市府也利用衛武營純白建築南側與西側長達381公尺的建築體，結合光影投射科技，打造成高雄主燈「『武營晚點名』島嶼記憶‧光舟劇場」。

高雄市副市長史哲在臉書（Facebook）指出，位於鳳山區的衛武營曾是原住民獵場，也曾是軍事訓練重要基地，鳳山也有許多客家族群居住，多元文化融合發展。光舟劇場展演將以島嶼記憶為題，以光影在建築載體上說台灣、高雄的故事。

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此外，高雄市經發局今天也透過新聞稿表示，今年燈會首創「台灣燈會防疫平台」，整合交通、活動與消費資訊，提供給民眾；同時也與高雄店家合作，規劃賞燈專屬「虎爺發紅包」抽獎活動，完成登錄「台灣燈會防疫平台」的民眾只要賞燈時開啟手機藍芽及全球定位系統（GPS）定位，就能在賞燈時取得抽獎機會。

經發局指出，在地商家提供各類獎項，包括金門酒廠哨船頭展售間限量高雄燈會紀念酒、義大遊樂世界限量星光票券等，還有近200家餐飲業提供95折優惠、14家百貨逾550個專櫃提供各式優惠，盼振興在地經濟。（編輯：戴光育）1110130