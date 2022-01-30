早安世界》今天小年夜開始降溫 除夕清晨最冷
今天小年夜開始降溫 除夕清晨最冷
春節9天連績假期天氣最冷的時候落在30日小年夜和31日的除夕，中央氣象局29日表示，小年夜開始的兩天受到大陸冷氣團影響，頭一天東北部至西半部低溫都在15度以下，北台灣最高溫也不到20度，中部及東部高溫約在20度上下，南部約24度至25度之間。氣象局說，這波冷氣團最低溫將落在除夕清晨，中台灣部分區域可能出現11度低溫。大年初一、初二雖有回溫，但只是從寒冷變舒適，民眾出外時仍需注意保暖。（看完整報導）
美眾院議長裴洛西與賴清德會談 堅定支持台灣參與世衛組織
根據外交部資料，美國與英國28日在世界衛生組織（WHO）執行委員會議上，分別以直接與間接發言方式聲援台灣參與世衛，友邦馬紹爾群島也二度發言感謝台灣協助。副總統賴清德28日與美國聯邦眾議院議長裴洛西視訊會談，裴洛西透露，曾親自向WHO秘書長表達台灣應參與WHO，以台灣的防疫表現，不能沒有台灣的參與。（看完整報導）
本土增15確診 9例居家隔離期間發現 6例對社區影響待觀察
國內29日本土新增15例，其中9例是居家隔離期間採檢找出，6例對社區可能有影響。亞旭電腦公司群聚案增4確診，為隔離期間陰轉陽，高雄港群聚增3例，感染源清楚，其中2人也是隔離期陰轉陽，1人為鄰居。住過宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店的個案18703新增3接觸者確診，包含小孩幼兒園接觸者1人及來訪兩位友人，陳時中表示，這3例持續匡列接觸者中，要注意對社區的影響。桃園錢都餐廳與加貝爾幼兒園多3個有關聯的確診，都是確診幼兒的家人。桃園其他相關個案方面，案18780、18781為夫妻，是大同公司員工，其中一人駐點在桃園市政府，一開始是太太先有症狀，就醫採檢確診後，先生跟著採檢確診。（看完整報導）
護理師自願照顧確診者奮戰2個月 患者出院感激喻「菩薩」
去年COVID-19疫情嚴峻時，嘉義大林慈濟醫院專責病房醫護人員奮戰近2個月，讓患者都順利出院，最後一名患者出院時，讚嘆醫護人員猶如菩薩、天使，讓醫護長期承受的壓力煙消雲散。自願照顧患者的護理師楊家嘉說，她內心也曾掙扎過，害怕進了那道門再也出不來，但後來她想通了，趁著有能力時付出心力，做有益群眾的事。她說，如果大家只想著自己，這個世界怎麼變得美好？（看完整報導）
日媒：英相強生擬2月到訪 與岸田商討強化抗中合作
日媒報導，已知英國首相強生有意在2月中旬訪問日本，與日本首相岸田文雄舉行領袖會談。研判日英緊盯在印太地區興起的中國，意圖在安全保障方面強化合作，日英兩國也將加快雙方早日簽署「相互准入協定」的協商腳步，以便於兩國軍隊共同演訓。（看完整報導）
中國副都心雄安新區封城沒公布 杭州疫情升溫
由中國國家主席習近平拍板建設的河北省雄安新區日前因發現5例COVID-19確診病例而封城，但當地政府或官方媒體沒有發出任何公告。雄安新區有首都副中心之稱，是「傾注了習近平大量心血」的國家級新區，外媒分析，新區不宣而封與它的特殊地位及北京冬奧舉行在即有關。另外，杭州本土疫情升溫，專家決議，長江小區和長江西苑等封控區內居民統一轉送到集中隔離點，截至28日下午已運載9218人。（看完整報導）
華郵：中國人工控制天候 要確保北京冬奧有藍天
北京冬奧即將在2月4日登場，據華盛頓郵報報導，中國政府為確保奧運期間一切盡如人意，將對氣候實施人工控制，讓天公務必作美。報導說，「北京市人工影響天氣辦公室」是全球規模最大的同性質機構，有3萬7000名工作人員遍布全中國。這個機構說，雲催化行動多年來為北京和全中國增加了降雨量。環境研究中心人員表示，降雨原本應發生在某個區域，經人工影響後可能就發生在另一個地方。如此就改變了資源分配。這類做法不僅影響到中國14億人口，也會影響到周邊國家。（看完整報導）
日本新增近8.5萬例再創新高 政府恐社會停擺宣布縮短隔離期
日本全境COVID-19疫情持續升溫，29日單日新增近8.5萬例，再創單日新高紀錄，顯示日本疫情仍在升高當中。儘管如此，日本首相岸田文雄28日已表明，為維持社會經濟活動運作，目前要求密切接觸者必須隔離10天的規定將進一步縮短到7天。為統一政策，入境人士隔離期間也一併從10天縮短到7天。（看完整報導）
澳網女單冠軍睽違44年首次由地主奪得 巴蒂第3座大滿貫金盃到手
目前已穩坐世界球后寶座112週的巴蒂，29日成為繼1978年的歐尼爾後首位在澳洲網球公開賽奪得女單冠軍的澳洲人。她在決賽第2盤克服絕對劣勢，直落2擒服美國女將柯林斯，本屆賽事一盤未失，抱走生涯第3座大滿貫單打冠軍。（看完整報導）
匹茲堡橋梁崩塌至少10傷 凸顯美國亟需重建老舊設施
美國總統拜登28日赴賓夕法尼亞州大城匹茲堡訪問，但在他抵達前不久，當地一座橋梁崩塌。路透社提到，此事正好凸顯拜登力倡重建美國老舊基礎設施的急迫性。根據哥倫比亞廣播公司影像顯示，4線道的蕨谷橋斷成好幾截，有數輛車堆疊在谷底的殘骸上，其中一輛紅色巴士的車尾似乎被壓在橋梁結構碎片下。市府官員說，有10人在這起事故中受輕傷，其中4人送醫治療。（看完整報導）
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