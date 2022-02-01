台灣燈會點燈 衛武營、愛河灣雙主燈首演

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

今年台灣燈會在愛河灣布設光影投系統，還有大大的「福」字及老虎圖騰印上高雄流行音樂中心建築，象徵「幸虎年年」。中央社記者蔡孟妤攝 111年2月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄1日電）2022台灣燈會今晚在衛武營及愛河灣點燈，宣告燈會活動開跑。晚間6時高雄地方主燈「武營晚點名」及「光啟愛河灣」首演，並透過直播，讓全國民眾新春同步線上賞燈。

台灣燈會的高雄地方雙主燈，搭配衛武營、愛河灣兩場域的特性及地景，推出「武營晚點名」及「光啟愛河灣」作品晚上6時首演，並於中華電信MOD首頁、高雄市政府臉書等平台線上直播。

高雄市政府晚間發布新聞稿表示，「武營晚點名」由高市府攜手衛武營共同推出，以衛武營建築為主體，動用25台高流明的投影機，打造長達381公尺的巨幅光影展演劇場。

「光啟愛河灣」在愛河灣布設光影投系統，還有大大的「福」字及老虎圖騰印上高雄流行音樂中心建築，象徵「幸虎年年」。

另外，高市府也結合跨領域團隊，運用愛河灣海域，以漂浮海面的11片六邊形裝置，打造專屬高雄海景的燈會作品「元流-光之群島」。

市府表示，今年台灣燈會在策劃過程納入作品長期或永久設置思維，打破台灣燈會2週展期的傳統，作品提前在去年12月聖誕、跨年時陸續曝光，並邀國際燈節、光影藝術節作品，到台灣燈會中展示。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，今年台灣燈會也導入科技防疫，推出「台灣燈會防疫平台」。市府呼籲，賞燈前務必註冊取得個人專屬「燈會碼」，只要新台幣99元，就能進化成「五行暢遊碼」，搭高雄市捷運、輕軌、公車、渡輪及YouBike 均有優惠。

今天起至28日，愛河灣「元流．光之群島」燈光展演每晚6時至11時。「武營晚點名」島嶼記憶‧光舟劇場，每晚6時15分起，每隔30分鐘展演一次。更多資訊可上2022台灣燈會在高雄官網查詢：https://tw-light.tw/。（編輯：孫承武）1110201