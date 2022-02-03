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大同大學應外系跨國合作 編譯愛爾蘭兒童繪本

2022/2/3 10:31（2/3 11:36 更新）
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大同大學應外系教師高萍穗帶領學生跨國合作，編譯愛爾蘭兒童繪本。（大同大學提供）中央社記者許秩維傳真 111年2月3日
大同大學應外系教師高萍穗帶領學生跨國合作，編譯愛爾蘭兒童繪本。（大同大學提供）中央社記者許秩維傳真 111年2月3日
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（中央社記者許秩維台北3日電）大同大學應用外語系與愛爾蘭「兒童藝文中心」合作，把當地兒童創作的故事和詩翻譯成中文並繪製插圖，除了考驗大學生翻譯能力，文化差異也是一大挑戰。

大同大學新聞稿指出，愛爾蘭「兒童藝文中心」是專門引導兒童寫作、插畫的非營利組織，應用外語系教師高萍穗曾於留學期間在此組織擔任志工。

高萍穗到大同大學任教後，串起兩方的繪本編譯合作，由對方提供小朋友的創作故事，再由應外系學生編譯成中文，包含中英文的電子版和影音版。

高萍穗表示，繪本翻譯除了基本功「英翻中」，更需顧及故事圖文的原意、完整性及可閱讀性，「文化差異」也是挑戰，例如有些愛爾蘭文的名字，不是當地人就不知道要怎麼發音，有些故事情境，在翻譯時也要注意解釋。

大同大學應外系學生知道自己翻譯的繪本故事，會成為放在網路上的出版品，編譯起來也更投入，但小朋友創作的故事內容，有時候會讓大學生覺得無厘頭、或主角突然不見了。

高萍穗認為，這是很好的學習，除了讓學生欣賞「孩童無限的想像力」，也同時學會理解「作者創作的盲點，每個人都可能發生」。（編輯：管中維）1110203

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