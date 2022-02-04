鼓勵閒聊減少孤立 法國超市推聊天收銀台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾婷瑄巴黎3日專電）為適應現代生活步調，超市多設立快速櫃檯，但法國卻反其道而行，實驗設置慢慢來的「聊天收銀台」，鼓勵店員與顧客盡量話家常，減少人際孤立，民眾表示支持，也很開心能重拾人情味。

為增進情感交流、對抗社會孤立，法國連鎖超市家樂福（Carrefour）、U連鎖集團（Système U）和歐尚（Auchan）紛紛推出「聊天收銀台」（Blabla caisse）服務，不僅讓顧客沒有結帳壓力，更鼓勵彼此閒聊。特別在COVID-19疫情爆發、人際互動更冷漠之際，這樣的計畫大獲好評。

聊天結帳服務的創舉首先由荷蘭超市集團Jumbo於2019年推出，獲得銀髮族青睞。法國超市自2020年底由少數分店帶頭實驗，2021年年底擴大測試規模，引起媒體關注報導。

現代人生活腳步越來越快，各大超市早已相繼推出自助結帳的「快速櫃檯」；即使在傳統收銀台，人們也常擔心後面的人等太久，而手忙腳亂地趕著打包付帳。為了工作效率，收銀員也像機器一樣快速重複動作。

這種「慢速櫃檯」似乎反其道而行。多了一種結帳櫃檯，也讓消費者有不同的「節奏」選項。收銀員與顧客可以花時間彼此關心，想要找人聊天或行動緩慢的民眾或銀髮族，不用再擔心遭人白眼；放開與顧客聊天的收銀員也表示，他們終於感覺像「人」，而非「機器」了。

Hyper U超市大山（La Montagne）分店計畫負責人戴方登（Régis Défontaine）在新聞「20分鐘」（20 Minutes）1月底的報導中表示，對部分長者或獨居者而言，這可能是他們一天中唯一與人接觸的時刻。「是會比較慢一點，但我們從不在意，重要的是顧客的正面回應」。

家樂福曼城（Mans）分店負責人福榭（Simon Fouchet）在1月中的「法蘭西西部報」（Ouest France）中也說：「這讓顧客可以花時間與收銀員聊天，也不怕惹惱其他客人，因為他們知道這櫃檯的目的所在。」

BFM電視台（BFM TV）1月26日報導，受訪民眾表示，「我盡量常使用這個收銀台，我很喜歡與人接觸」。另一位受訪者則說，「給收銀員一些溫暖問候，或是收到他們的溫暖問候，這是很好的，所有收銀台都應該是這樣」。

家樂福沙特爾市（Chartres）分店客戶關係主管席爾曼（Corinne Zihlmann）更指出，原本以為會選擇聊天結帳服務的人主要是長者，但後來發現，很多都是3、40歲的人，甚至年輕人也想和收銀員說說話。

連鎖超市的臉書官網下方也湧進大批網友留言，支持鼓勵這項計畫，表示商店過去曾是鄰里間交流的場所，很高興能重拾人情味、社會連結與人性。

目前法國家樂福共有約200個「聊天收銀台」，福榭表示，計畫還在試驗階段，待疫情允許，會有更多大型分店測試這項概念。（編輯：韋樞）1110204