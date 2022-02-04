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初四冷空氣南下 北部、東半部局部短暫雨

2022/2/4 09:27
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（中央社記者吳欣紜台北4日電）今天是大年初四，中央氣象局表示，受大陸冷氣團或東北季風南下增強影響，各地氣溫會逐漸下降，北部及東半部也會有不定時局部短暫雨，中南部山區也會有零星飄雨。

根據氣象局資料，今天清晨各地低溫大約在攝氏13、14度左右，北部跟宜蘭白天高溫落在16、17度附近，中部及花蓮約18到20度之間，中部以北及花東地區整天感受較為涼冷，南部及台東則約21到23度。

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氣象局表示，冷空氣南下後，迎風面的北部、東半部整天仍有不定時局部短暫雨，不過降雨範圍縮小且容易出現停雨的空檔，但在基隆北海岸仍要注意有局部大雨發生的機率，中南部則是留意山區可能有零星飄雨，平地的部分大致多雲到晴。

氣象局也提醒，東北風偏強，桃園至台南、東部、東南部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，鄰近海域並有較大風浪，從事海上及海邊活動請特別注意安全，澎湖箱網等海水養殖產業也需特別注意防範寒害。（編輯：張銘坤）1110204

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