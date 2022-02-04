初四國道3路段易壅塞 高公局籲北向上午出發

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（中央社記者蕭博文台北4日電）交通部高速公路局表示，今天大年初四上午重點壅塞路段，預判將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里，以及國5北向宜蘭-坪林等路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發。

高速公路局新聞稿指出，今天為春節連續假期初四，昨天全日交通量為114.4百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）的1.3倍，國5交通量為7.2百萬車公里，為年平均平日（2.6百萬車公里）的1.2倍。

高公局表示，昨天路況除國5北向頭城至石碇路段於今天凌晨1時後逐漸紓解外，其餘路段於晚間11時後大致順暢；至於今天0至5時交通量為9.1百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）的2.6倍；預估今天交通量為138百萬車公里。

高公局說，目前全國道路況皆大致正常，截至上午7時，交通量為12.7百萬車公里；高公局預判今天上午重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里；國5北向宜蘭-坪林等路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

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高公局表示，今天疏導措施包括下午1時至6時國1高雄端至湖口、國3九如至大溪，各交流道北向入口高乘載管制；下午2時至晚間9時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口高乘載管制、上午7至晚間12時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；上午7時至晚間7時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口。

其他措施包括費率部分全國道採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統費率再8折收費、0時到5時暫停收費，開放路肩、匝道儀控等。（編輯：張銘坤）1110204