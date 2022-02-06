早安世界》冷氣團影響7縣市最低10度以下 今北返壅塞路段出爐

中央氣象局表示，5日晚間至6日清晨，台灣各地因受大陸冷氣團影響，氣溫仍然偏低，新竹縣、苗栗、台中、南投、彰化、雲林及金門局部地區可能出現10度以下低溫。交通部分，高公局表示，6日重點壅塞路段包含國1北向西螺至埔鹽、苗栗至湖口；國3北向竹山至中興、大山至香山；國5北向宜蘭至坪林等，建議用路人上午出發。（看完整報導）

國內5日新增40例本土個案，是春節9天假期最多的一天，其中桃園占30例，另10例出現在高雄。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，新增本土病例數目看起來較多，但對社區威脅沒有擴大。桃園的30例中有25案是亞旭公司員工，而且原本都已在集中檢疫所隔離，桃園市長鄭文燦表示，亞旭清零計畫大致已經完成。桃園其餘5例為錢都涮涮鍋相關接觸者1例以及日翊物流相關4例，鄭文燦表示，日翊物流6日會再採檢1000人，7日也會針對居家隔離者採檢。另外，高雄有3家防疫旅館傳出疫情且已清空，市長陳其邁說明，已對79家防疫旅館稽查清消，只要發現旅館內有2名確診個案就會擴大採檢，預計召回197人，目前採檢均陰性。陳其邁也宣布高雄港工作人員7日與8日須篩檢後才能上工。（看完整報導）

由於桃園與高雄疫情仍在持續，桃園市長鄭文燦與高雄市協議公私立幼兒園開學日延到14日。對此教育部表示尊重，並表示全國高中以下學校目前仍維持11日開學。另外，台北市副市長黃珊珊表示，目前疫情還算平穩，北市不會延後開學。與此同時，台北市長柯文哲4日表示2月底考慮「微解封」，指揮官陳時中對此表示，要先觀察春節疫情到10日，目前防疫措施仍會維持既有強度，但不排除滾動式檢討。（看完整報導）

日翊物流近日出現多名COVID-19確診個案，網路盛傳到超商收包裹可能染疫，疫情指揮官陳時中說，「住在中國要注意，但在台灣這個問題我們認為很小」。他並表示，冷凍食品被懷疑最有可能有病毒，指揮中心一直都有在檢驗相關冷凍食品，但台灣檢驗這麼久以來，從來沒有驗出過病毒。（看完整報導）

韓國5日確診人數創下3萬6362例新高紀錄，不僅是首次突破3萬例，較前一天一口氣增加近萬例，擴散速度超乎預期，但重症及病歿人數尚未出現增勢。另一方面，日本截至5日下午6時30分新增確診逾10萬例，東京新增2萬1122例，神奈川、北海道等地都創新高紀錄。此外，美國染疫死亡病例累計破90萬例。根據美國政府數據，與Omicron變異株有關的新增病例數逐漸減少，但每日死亡病例數依舊攀升，現在每天平均有2400人病歿。儘管具高效力的疫苗很容易取得，但美國目前只有64%的人口完整接種。（看完整報導）

在俄羅斯於烏克蘭邊境集結10萬大軍導致情勢緊張之際，法國總統馬克宏4日宣布將於7日赴俄會見總統蒲亭，希望扮演斡旋者角色，蒲亭也在電話中表示期待與馬克宏晤談。同時，首批增援美軍5日抵達位於波蘭東南部里茲索夫的軍事基地，要在當前緊張局勢之下強化北大西洋公約組織在東歐的軍力。（看完整報導）

路透社報導，荷蘭新聞工作者鄧達斯4日晚間在北京冬奧開幕式期間向公共廣播公司「荷蘭廣播基金會」進行現場連線播報時，遭幾名維安人員團團包圍，其中一人將他強行拖走。另一名維安人員在他試著持續對鏡頭播報時，企圖在鏡頭前抓住他的手，最終電視台只能中斷與鄧達斯的連線，攝影棚內的主播看傻眼，一度不知所措。國際奧會5日表示，這是獨立事件，外國媒體在冬奧的報導不會受到影響。（看完整報導）

最新研究報告顯示，1月份中國29個重點城市的住宅整體成交額年減近5成，美國媒體引述分析說，中國房地產市場疲軟的態勢今年還將持續。自由亞洲電台的報導說，中國住房成交量下跌，顯示很多房子是被用來炒作價格，而不是用於居住，如今房市失去政策支撐導致低迷的狀況，短期內難以逆轉。（看完整報導）

法國大西洋沿岸近日出現超過10萬條死魚，密密麻麻宛如海面上的魚屍地毯，面積達3000平方公尺。環保團體稱目擊荷蘭籍全球第二大拖網漁船馬吉瑞斯號丟出死魚，且認為這不是意外，而是拖網漁船直接棄置非主要目標的「兼捕」漁獲，違反了歐盟漁獵法。船主對此聲稱是魚網破裂意外，法國海外領土關係部長表示，已下令展開調查。（看完整報導）

去年3月首批COVID-19疫苗抵台，不是直接送到醫院民眾施打，而是先給天竺鼠接種，測試過關才算完成封緘。這群防疫小英雄一度供應緊張，國家實驗動物中心主任秦咸靜回憶，當時國內需求暴增，倉鼠要拉高到平時5倍的數量才能滿足。此外，實驗動物每個品系性格相差十萬八千里，有的愛開派對、有的母性強，國家實驗動物中心人員巡視時，要如何在不打擾動物的情況下，透過觀察舉動掌握心情與健康狀態，其實暗藏訣竅。（看完整報導）

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