高雄染疫引水人最新疫調 陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北7日電）國內COVID-19疫情持續，高雄昨天新增一名引水人確診，緊急匡列約174人，進行採檢，以釐清個案感染源。中央流行疫情指揮指揮官陳時中今天下午2時舉行記者會說明最新疫調。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，國內昨天新增14例本土個案，上述本土個案分布縣市包含桃園市有7例、高雄市4例，新北市有3例；其中隔離後陰轉陽共有13例。

桃園7例個案都是隔離期滿前採檢亞旭員工；新北市3例也都是隔離後陰轉陽的個案，1案是日翊物流相關交互感染、1案是新北房仲交互感染、1案是長榮相關個案；高雄4例病例中，有3例與高雄港相關，僅高雄確診引水人感染源釐清中。

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第21期第3劑COVID-19疫苗今天起至2月13日施打，力拚2月底第3劑施打率達5成。據疫情指揮中心統計，第21期共119萬多人完成預約，總預約率超過78%，其中莫德納疫苗預約最踴躍，多達68萬人搶約，預約率超過97%。

疫苗被視為恢復正常生活關鍵之一，COVID-19疫苗第3劑施打數據、農曆春節後是否調整防疫規範以及最新本土COVID-19疫情狀況，陳時中將於指揮中心下午2時的疫情記者會上說明。（編輯：陳政偉）1110207