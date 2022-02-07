全國學生表演藝術競賽防疫加嚴 團體賽恢復辦理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北7日電）全國學生表演藝術類競賽攸關學生升學，教育部近日宣布，在第2級疫情警戒期間，依防護措施處理原則辦理個人賽和團體賽，並強化相關防疫措施。

全國學生表演藝術類競賽活動每年約30萬人次參與（含參賽者、評審、工作及陪同人員），受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，108及109學年度的全國學生表演藝術類競賽活動僅舉行個人賽，團體賽則暫停辦理。

教育部近日公布110學年度全國學生表演藝術類競賽因應COVID-19防護措施處理原則，於COVID-19第2級疫情警戒期間，且比賽場館或學校未停課或關閉下，依防護措施處理原則辦理個人賽和團體賽。

教育部表示，競賽期間除了音樂比賽吹奏類學生可於演出時暫時脫下口罩外，其餘與會人員須全程配戴口罩，而吹奏類學生必須完整接種兩劑疫苗且接種第2劑滿14日，未完成接種規定者，須持賽前48小時快篩或PCR陰性證明，才能參賽。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

為加強防疫，教育部指出，參賽學校所屬縣市若提升疫情警戒至第3級，該校學生禁止參賽；有確診案例停課學校的學生，也禁止參賽；團體組如有學生為確診個案或符合具感染風險民眾追蹤管理機制者，該團不得參賽；無確診案例但採預防性停課的班級學生，須檢附賽前24小時快篩或PCR陰性證明才能參賽。

教育部提到，競賽期間將降低室內人數至100人以內或室內超過100人但容留人數符合室內空間至少1.5公尺/人；各競賽禁止共用化妝品，會場室內及戶外皆不開放化妝或補妝；競賽處理原則將依照中央流行疫情指揮中心公布的疫情等級和防疫措施進行滾動式修正，各競賽預定於賽前21天宣布辦理與否為原則。（編輯：謝雅竹）1110207