拼台灣版華語文扎根 北加州矽谷再設學習中心

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（中央社記者周世惠舊金山6日專電）位於美國加州矽谷聖荷西的台灣華語文學習中心今天舉行揭牌儀式，為具有台灣特色、強調自由民主風格的華語文學習中心再添一個里程碑。

為了爭取海外華語文的學習市場，僑委會推動「台灣華語文學習中心設置計畫」，在歐美為18歲以上人士成立學習「台灣版」華語文的據點。這是繼2019年12月美國與台灣簽署合作備忘錄、啟動「台美教育倡議」，兩國在提升語言教學合作的體現之一。

北加州從去年至今已經有古柏迪諾（Cupertino）和薩拉托加（Saratoga）的僑校申請設置華語文學習中心，位於聖荷西（San Jose）、台灣會館所屬的台灣華語文學習中心是舊金山灣區的第3所。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪、金山灣區僑教中心主任莊雅淑，僑務委員陳德輝、李漢文和吳怡明，與北加州台灣會館理事長葉俊雄等人今天共同揭牌，當地民選官員代表也親臨現場表達祝賀。

聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）小秀了一下他的中文，祝福大家「新年快樂、恭喜發財」，他以中文的「謝謝」感謝華語文學習中心的設立，為當地居民帶來豐富的課程。

加州州議員李天明（Alex Lee）致詞時表示，他的父母來自香港，家中講廣東話、使用繁體中文，在美國出生成長的他花了很多年學習，他認為，華語文學習中心除了保存、傳承語言和文化，也是不同族裔背景的人可以延伸為「家」的地方。

李天明提到，以簡體字為主的中文教育當道，讓繁體字在美國面臨淡出的危機，更凸顯了台灣華語文學習中心的重要性。他說，繁體中文的每個字有其深層意義，是文化學習的重要成分，「當社會逐漸融合，仍不能忘根」。

聖克拉拉郡（Santa Clara County）議員李洲曉（Otto Lee）是出生在香港的第一代美國移民，他在致詞時表示，身為3個女兒的父親，他重視孩子的教育、並希望下一代對中文和文化深度了解。不過由於在美國學中文不容易，因此當李洲曉的女兒想放棄中文課時，他非常堅持，而女兒長大後終於能感恩學習中文的好處。

聖克拉拉郡與新竹縣互為姊妹結盟，李洲曉表達一旦疫情趨緩、社會重開之後，希望能帶團訪問台灣。

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思念、想回台灣探親的還有加州佛利蒙特（Fremont）市議員黃潔宜（Teresa Keng），15歲之前她以台灣為家，她的母親仍居台灣，因疫情有兩年沒能團聚。她說，華語文中心提供的不只是語言教學，還有台灣文化、以及台美人的連結。

台灣會館主任、台灣華語文學習中心校長藍唯甄告訴記者，目前有週日的實體課和週二、週四的線上華語課程。另外，台灣會館所附設的台灣學校的台語課程頗有歷史，疫情之後來自全美各州、紐西蘭、加拿大和歐洲的學生遠端上課學台語。（編輯：韋樞）1110207

聖克拉拉郡議員李洲曉（中）感謝北加州台灣會館理事長葉俊雄（左）及校長藍唯甄（右）設立台灣華語文學習中心，為矽谷當地18歲以上華語文教育扎根。中央社記者周世惠舊金山攝 111年2月7日