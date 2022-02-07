早安世界》開工日鋒面報到 白天天氣穩定、晚轉濕冷
開工日鋒面報到 白天天氣穩定、晚轉濕冷
9天春節連續假期結束後的第一個上班日冷空氣稍微減弱，白天回溫，但清晨各地溫度仍低，中部以北約13至15度，白天高溫則可達20度，下午鋒面接近，全台都可能有短暫雨。本週五、週六降雨會變少、溫度回升，天氣較好，週日又有鋒面接近，中部以北及東半部轉為短暫陣雨。（看完整報導）
平抑物價 黃豆小麥牛肉等原物料減稅 桶裝瓦斯天然氣凍漲
為穩定物價、減輕民生餐飲業者營運負擔，行政院長蘇貞昌6日裁示玉米、黃豆、小麥、牛肉、奶油、烘焙用奶粉稅金全免或減半到4月底，汽柴油的稅金降低，天然氣民生用戶、桶裝瓦斯則將凍漲。（看完整報導）
本土增14例集中桃園高雄新北 13例為隔離後陰轉陽
中央流行疫情指揮中心6日宣布新增14例本土COVID-19病例及29例境外移入，本土病例集中在桃園、高雄及新北，其中13例是隔離後陰轉陽，因此相對單純，唯有高雄1名引水人的感染源待釐清。由於這名個案未依「以3天為間隔，採檢2次PCR、1次快篩」規定，接獲3次通知後都未前往採檢，高雄市府將開罰，最高可處30萬罰鍰。（看完整報導）
韓國單日確診3.8萬例飆新高 香港再添342例仍未達高峰
韓國COVID-19累計確診數6日衝破百萬人，衛生官員通報單日確診數3萬8691人創下新高，主因Omicron變異株爆發造成感染人數暴增。香港6日再添342例，而且都是本土病例，其中242例傳播源頭待查，官方直指當前疫情危急，尚未達到高峰，專家則疾呼進行全民檢測。此外，俄羅斯5日通報新增確診17萬7282例，再創單日新高紀錄，但消費者健康監督機構宣布，將從6日起鬆綁部分防疫限制措施。（看完整報導）
學生寒假找校外租屋 應留意消防、建材等9大安全重點
寒假期間，不少學生會找尋新的校外租屋地點，教育部提出9大安全重點，提醒學生檢視消防設備、門禁管制、熱水器是否裝設在室外，並留意建築物內外是否有足夠照明。如果是一層隔6間以上，要留意房東是否有辦理公安申報。（看完整報導）
收購世創失敗 環球晶啟動3年1000億擴產計畫
生產半導體的環球晶圓股份有限公司公開收購德國企業世創一案破局後，環球晶6日宣布，將啟動擴產計畫，原規劃用於收購案的資金將轉為資本支出及營運周轉使用，2022年至2024年總資本支出達新台幣1000億元，包含重大新廠擴建。環球晶董事長徐秀蘭說，即使公開收購案未果，內部在事前即已規劃雙軌策略，她非常期待現在能夠考慮的各種選項，以提升技術發展，提高產能。（看完整報導）
台股60週年／首批掛牌上市僅16家公司 至今挑戰千家大關
台灣證券交易所至今年2月開業60週年，台股上市公司從最初的16家擴增至960家，單日成交金額從人工撮合年代曾出現一天成交量僅新台幣數十萬元，到2021年散戶瘋當沖航運股，最高創下7828.25億元的歷史紀錄，其中經過不少制度變革及市場力量的變動過程。（看完整報導）
亞洲盃女足賽台灣1比2不敵越南 打進世界盃看明年
台灣代表隊6日在亞洲盃女足附加賽以1比2不敵越南，台灣隊教練越後和男在賽後記者會神情凝重表示：「這是個令人遺憾的結果，但我相信我們已經盡了全力」。雖然未能在台越之戰中獲勝並取得世界盃門票，但台灣隊仍有一線希望，可在明年2月在紐西蘭與澳洲和來自各洲的另外9支球隊爭奪最後的3個名額。（看完整報導）
專題／目睹愛兒被打死 母原諒加害人還彼此關懷
新竹縣桂媽目睹兒子活活被男子「小釋」打死，經歷傷痛，她選擇放下仇恨原諒對方。桂媽說，每個人都曾做錯事，能否勇於面對與改變最重要。她在書信往返過程中深刻感受到對方的悔意，雙方逐漸放下沉重過往。小釋假釋後，為撫養兒女，努力學習水電技術，母親節時更送蛋糕給桂媽，讓桂媽很感動。桂媽也主動鼓勵小釋，期盼他工作日漸穩定。（看完整報導）
影片／馬尼拉點心舖助弱勢取得出生證明 8歲街童終可以上學
位於馬尼拉都會區奎松紀念圓環的點心小舖Popburri主要販售冰棒和墨西哥捲餅，但它最著名的不是餐點，而是幫助馬尼拉街友重生與度過COVID-19疫情難關的事蹟。在Popburri的幫助下，8歲街童安吉爾取得出生證明並因此得以上學讀書的故事曝光後獲大量轉傳分享，感動數萬網友。（看完整報導）
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