文化部發布央廣董監事名單 賴秀如接任董事長

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（中央社記者趙靜瑜台北9日電）文化部日前完成遴聘財團法人中央廣播電台董監事，央廣於今天召開第9屆第1次董監事會議，並於會中選出賴秀如擔任董事長。

文化部長李永得表示，特別感謝第8屆董事長及董監事的奉獻，並對於今天央廣董事會選任新任董事長賴秀如表示尊重與肯定，相信未來在賴秀如帶領及董監事合作下，央廣能持續善用節目多語優勢及數位科技應用強化聽眾服務，並在國際間扮演為台灣傳遞及溝通關鍵訊息的角色，讓世界「聽」見台灣。

文化部今天發布新聞稿表示，央廣是國內唯一以台、客、英、日、德、法等14種語言，使用短波提供國際廣播服務的電台，同時肩負促進國際交流及對台灣瞭解的任務。過去製播節目及報導屢獲包括紐約廣播電視電影大獎、英國AIB國際傳媒優異獎、卓越新聞獎、廣播金鐘獎等國內外獎項肯定，並持續與美國之音、德國之聲、英國BBC等國際媒體進行合作。

央廣15名董事分別為：國立中正大學傳播學系教授胡元輝、國立台灣大學新聞研究所所長洪貞玲、廣播人暨作家馬世芳、台灣數位外交協會理事長郭家佑、國立台灣大學新聞研究所實務教師兼任助理教授黃兆徽、高雄市旗美社區大學校長張正揚、音樂製作人兼創作歌手黃連煜、國立台北科技大學文化事業發展系講師劉夏如。

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還有資深媒體人暨財團法人文化臺灣基金會董事賴秀如、財團法人中央廣播電台企業工會理事長岳昭莒、國防部軍事新聞處處長史順文、大陸委員會副主任委員吳美紅、僑務委員會副委員長呂元榮、外交部國際傳播司司長徐詠梅、文化部影視及流行音樂發展司副司長黃慧娟。

央廣5名監事分別為：國立台灣大學會計學系教授林嬋娟、國立政治大學會計學系教授周玲臺、中央研究院法律學研究所研究員廖福特、南臺科技大學財經法律研究所教授羅承宗，以及文化部主計處專門委員戴秀雲。（編輯：張雅淨）1110209