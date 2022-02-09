11日起回暖2天 北台灣有機會升至20度以上

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（中央社記者張雄風台北9日電）氣象局今天表示，明天西半部、東北部續偏涼，11、12日各地回暖，北台灣高溫有機會回升至攝氏20度以上；13、14日鋒面後冷空氣南下，各地降溫有雨，3500公尺以上高山可能有降雪機會。

中央氣象局預報員林定宜告訴中央社記者，明天東北季風持續影響，北部、東北部還是會偏涼，西半部、東北部低溫約攝氏14至16度、花東約18度；降雨以北部、東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲；另外，中南部清晨易有霧或低雲，影響能見度。

林定宜指出，明天東北風偏強，桃園至台南、東南部、恆春半島、澎湖、金門、馬祖會有較強陣風；東部、東南部會可能有長浪；澎湖水產養殖業要注意低溫寒害。

他預估11、12日東北季風減弱，氣溫回升，北台灣高溫可以回到20度以上，其他各地溫暖；水氣減少，各地多雲到晴，東半部、北部山區有局部短暫雨；另外因為天氣回暖，西半部、馬祖可能會有霧或低雲，影響能見度。

林定宜說，13日天氣不穩南定，鋒面影響水氣增多，中部以北、東半部有短暫陣雨、南部也有局部短暫陣雨，不排除會有較大雨勢發生；14日上半天鋒面通過、冷空氣南下，天氣明顯轉涼，北部、東半部、中南部山區有局部短暫雨，下半天轉乾，雨勢逐漸趨緩。

林定宜提到，13日晚間至14日上半天，在鋒面影響期間，若水氣及溫度能配合，3500公尺以上高山可能會有飄雪的機會。

林定宜表示，15、16日持續受東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨，中南部則是零星短暫雨；至於降溫程度因為後期模擬還有不確定性，會持續觀察。（編輯：李亨山）1110209