部長的一天 法務部見習4大學生企劃影片上架

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（中央社記者劉世怡台北9日電）法務部今天在YouTube上架「部長的一天」，這是赴法務部見習2個月的4名大學生企劃拍攝，透過鏡頭跟著部長蔡清祥把一天行程紀錄下來。

「部長的一天」影片，一開始由大學生陳品璇充當特派員，介紹法務部有五大系統，包含廉政署、矯正署、檢察署、行政執行署、調查局，旗下另有法醫研究所及司法官學院；她提及法務部長要統籌這樣多單位，一天有多忙錄呢？直接透過鏡頭跟著部長一探究竟。

影片中，部長早上8時10分抵達法務部後，接連赴行政院開會，約中午返回部裡接受媒體訪問，午餐吃著太太準備的健康便當，眼睛卻是盯著電視新聞了解最新消息有無與法務部相關，接著下午是多場會議，直到晚間6時還在批公文。

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法務部今天下午舉行媒體茶敘，找來之前到部裡綜合規劃司見習2個月的4名大學生陳品璇、張小曼、王語彤及李澄昀，4人提及除了製作這支「部長的一天」影片外，還去參觀法醫研究所及檢察署等單位，發現和刻板印象中的公務員不太一樣，尤其是檢察官去追訴犯罪是充滿挑戰的。

蔡清祥茶敘時指出，見習生提出拍片計劃時，他認為不應以個人為主，但見習生們強調外界很好奇，他最後只好配合演出；當初是青年發展署把4人派到法務部見習，4人在見習後撰寫成果報告並參與青年發展署心得影片競賽，在影片中分享見習的收穫與成長，獲得第一名。（編輯：李亨山）1110209