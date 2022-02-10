吳德榮：11日起氣溫一路回升 13日晚降溫有雨

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（中央社記者張雄風台北10日電）氣象專家吳德榮表示，今天受東北季風影響，白天北台灣偏涼，明天起至13日上半天氣溫逐日漸升，13日晚間起鋒面抵達、強冷空氣南下，中部以北降溫有雨，天氣變化劇烈。

根據中央氣象局網站，今天截至上午8時，本島平地最低溫為台東縣鹿野鄉攝氏13.1度，花蓮縣光復鄉、壽豐鄉皆為13.2度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天北台灣雲量仍多，北部及東半部仍有零星少量降雨，苗栗以南晴時多雲；受東北季風影響，白天北台灣偏涼、中南部微熱，早晚各地偏冷。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天起至13日下午，氣溫逐日漸升、白天各地「暖如春」。北台灣舒適，高溫約25至27度；中南部微熱，高溫可達29至31度，清晨因輻射作用氣溫仍偏低，應注意日夜溫差很大。

吳德榮提醒，明天西半部晴朗易有霧，東半部偶有局部短暫雨；12日至13日下午，各地晴朗，西半部易有霧。

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吳德榮說，最新模式模擬顯示，13日晚間起鋒面抵達、強冷空氣南下，中部以北轉有雨，氣溫下降，天氣劇烈變化；14日下午鋒面漸遠離，中部以北雨漸停、轉多雲，南部及東半部仍有局部短暫雨，北台灣冷、中南部早晚冷。

吳德榮提到，預估15日西半部多雲時晴，山區及東半部偶有局部短暫雨，清晨氣溫低、白天起氣溫回升；16日另一股東北季風增強，北部、東半部偶有局部雨，中南部多雲時晴，氣溫略降。（編輯：張雅淨）1110210