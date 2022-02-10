教保人員專業社群計畫 首年114組申請

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教育部自110學年度推動「教保服務人員專業發展社群計畫」，金門縣金湖國小附幼透過社群交流討論，提升專業成長，因應課程轉型。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年2月10日

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（中央社記者陳至中台北10日電）近年教師研習從上課聽講，逐漸轉為學習社群形式，教育部從110學年度推動「教保服務人員專業發展社群計畫」，首年共有114個社群申請。

教育部今天發出新聞稿指出，110學年度開始辦理「教保服務人員專業發展社群計畫」，補助各縣市幼兒園，只要3名教保人員即可組成社群，透過自主學習方式促進專業成長。

社群運作的模式主要是「專業自主」和「同儕教練」，透過組織學習的方式，讓教師們協作共學，進而發展幼兒園間的交流。

台北市和平實驗國小附設幼兒園的教保人員，便利用課餘和假日期間，邀請專家諮詢，透過共同備課等方式，思考各季課程的發展。

金門縣金湖國小附幼也邀請專家，一同釐清、解決學習區規劃所遭遇到的問題，在專家建議下，購買素材、回收利用增進學習區的多元性，並透過社群聚會討論提升教保人員的專業。

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教育部國民及學前教育署去年8月為社群召集人舉辦共識營，邀請台北市立大學幼兒教育學系教授許秀萍等人分享社群帶領技巧、社群運作規劃及內容聚焦方式。今年1月又舉辦增能研習，讓各社群分享運作經驗。

國教署期望藉由學習社群，持續協助教保人員緊密合作，即時發現教學現場的實務問題，並運用自主學習方式增能、尋求解答，使學前教育品質不斷提升。（編輯：陳清芳）1110210