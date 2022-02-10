採購煞車皮遭指又出包 台鐵要求廠商檢討改善

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（中央社記者汪淑芬台北10日電）台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會去年指台鐵EMU500型電聯車採購的閘瓦（煞車皮）是中國大陸製劣質品，今天再批評台鐵重新採購的閘瓦也出問題。台鐵說，已要求廠商檢討改善。

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會去年指台鐵EMU500型電聯車使用的閘瓦是大陸劣質品，出現多次碎裂、掉落及磨耗車輪等問題，嚴重影響行車安全，台鐵坦承所購的陸製閘瓦品質不佳，也向廠商索賠，並向台灣廠商採購5000塊閘瓦。

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台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會今天再指出，接獲檢舉台鐵新購的閘瓦仍然有問題，最近已有3列列車發生閘瓦積鐵咬死情形，台鐵這週又緊急招標採購4000塊新閘瓦，協會認為台鐵驗收有問題，是拿乘客與員工生命開玩笑。

台鐵回應，重新採購的閘瓦仍有積鐵問題，一碰到水就會易變，行駛中產生積鐵，尤其在東北角或花蓮，但在中南部使用卻沒有問題，已請廠商研究及檢討改善，並依合約處理，至於這週新招標採購的閘瓦，是一種新型式且可解決積鐵問題的產品。（編輯：管中維）1110210