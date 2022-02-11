東北季風減弱 北台灣氣溫回升

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北11日電）中央氣象局表示，今天東北季風減弱，氣溫稍回升，北台灣白天感受比較為明顯，預測北部、東北部及東部高溫可以回到攝氏23、24度，但各地早晚仍涼，中南部則為晴到多雲的天氣。

氣象局說明，今天東北季風減弱，氣溫稍回升，北台灣白天感受比較為明顯，預測北部、東北部及東部高溫可以回到23、24度，其他地區約25到28度，白天雖然較為舒適到溫暖，但各地早晚仍涼，西半部及東北部低溫約14到16度，花東約18至20度。

氣象局表示，今天水氣減少，風向轉為偏東風，天氣較為穩定，僅迎風面東半部地區及北部山區偶有局部短暫雨，北部地區雲量減少、陽光也會露臉，中南部則為晴到多雲的天氣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

不過，清晨西半部地區及馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，新竹及雲嘉南已有觀測到能見度不佳的現象，行車用路請注意交通安全，航班往返請留意能見度資訊。

此外，今天上半天東北風仍強，桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖仍有較強陣風，海邊作業或活動請注意安全，澎湖箱網等海水養殖產業仍請注意防範寒害，下半天風力將會減弱。（編輯：陳政偉）1110211